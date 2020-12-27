İngilizlere ağır darbe vuran ünlü istihbaratçı öldü

98 yaşında hayatını kaybeden Blake, 1966 yılında hapisten kaçarak Rusya'ya gitmeyi başarmıştı.

Sovyet ajanı olarak çalışan Blake'in verdiği bilgilerle, Doğu Avrupa'da görevli olan 40 MI6 ajanı açığa çıkmıştı.

Blake suçlu bulunarak 1960 yılında cezaevine girmiş, altı yıl sonra kaçmayı başarmıştı.

Rusya'nın yabancı istihbarat servisi Blake'in ölümü ile ilgili olarak 'ülkemize karşı samimi bir sevgisi vardı' ifadesinin yer aldığı bir açıklama yayımladı.

1922 yılında Hollanda 'nın Rotterdam kentinde George Behar ismiyle doğan Blake'in babası, Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler adına savaşarak İngiltere vatandaşlığı alan bir İspanya Yahudisiydi.