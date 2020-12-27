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Hüseyin Gülerce'den muhalefet liderlerine kritik soru!

Beyaz TV'de her pazar yayınlanan, Türker Akıncı'nın sunduğu Ortak Akıl programına konuk olan Hüseyin Gülerce, AİHM'nin Demirtaş kararı sonrası Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamaları için muhalefet liderlerine kritik bir soru yöneltti:. 'Apo'nun heykelini dikmek isteyen Demirtaş'ın sözünü ettiği heykel açılışına gidecek misiniz?'

Televizyon / 27 Aralık 2020 Pazar 11:33
Hüseyin Gülerce'den muhalefet liderlerine kritik soru!
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Beyaz TV'de her pazar yayınlanan, Türker Akıncı'nın sunduğu Ortak Akıl programına konuk olan Hüseyin Gülerce muhalefet liderlerine seslendi.

AİHM'nin 'Demirtaş serbest kalsın' kararı sonrası Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine değinen Gülerce, Selahattin Demirtaş'ın Apo'nun heykelini dikeceğiz dediği sözleri hatırlattı.

Gülerce gündeme dair konuşmalarını sürdürürken muhalefet liderlerine, 'Kılıçdaroğlu dünden razı da sayın Akşener,Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan; milliyetçi muhafazakar insanlar Selahattin Demirtaş'ın sözünü ettiği Apo'nun heykel açılışına siz de gidecek misiniz?' şeklinde kritik bir soru yöneltti.

Ortak AkılTürker AkıncıHüseyin GülerceSelahattin Demirtaş

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