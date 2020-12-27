CHP’ye kaçak tadilatta 4 Ocak’a kadar süre verildi

CHP'nin Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasında, proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirata soyundukları ortaya çıkmıştı. İhbarla ortaya çıkan skandal üzerine harekete geçen İstanbul Valiliği'ne bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, teknik personellerini görevlendirdi. Teknik personel inceleme yapmak için soluğu söz konusu binada aldı.







MÜHÜR VURUP AYRILDILAR



Ancak, CHP'nin İl ve İlçe Başkanlığı yöneticileri, 'Yazılı emir veya mahkeme kararı olmadan binaya giriş yapılmasına müsaade edemeyiz' diyerek inceleme yapmak isteyen Valiliğe bağlı teknik personeli engelledi. Binada herhangi bir inceleme yapamayan teknik personel, binaya mühür vurarak alandan ayrıldı.



'4 OCAK MESAİ BİTİMİNE KADAR BİLDİRİN'



İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, şikayete konu gerekli incelemelerin yapılabilmesi için bir ara formül geliştirerek yeni bir hamlede bulundu. CHP Genel Merkezi ve Sarıyer Belediye Başkanlığı'na bir yazı gönderdi. Müdürlük, incelemelerin Sarıyer Belediye Başkanlığı'nca yapılabileceğine karar verdi. Belediye yetkililerinin tadilatı inceleyerek tespit tutanağı hazırlayıp, 4 Ocak 2021 günü mesai bitimine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirilmesini istedi.







CHP GENEL MERKEZİ VE SARIYER BELEDİYESİ'NE GÖNDERİLDİ



Müdürlük gönderdiği yazıda, binadaki olası aykırılıkların onaylı projeye uygun hale getirilmesi, tadilat yapılacak ise gerekli başvuruların yapılarak Sarıyer Belediye Başkanlığı'na sunulması gerektiğini vurguladı. Yazıda ayrıca, mevzuat kapsamında tadilat projeleri onaylanmaksızın onaylı projeye aykırı imalat gerçekleştirilmemesi gerektiğini ifade etti.