Osman Gökçek'ten İBB'nin Türkçe Kur'an skandalına sert tepki!

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şeb-i Arus törenlerinde Türkçe Kur'an-ı Kerim okutarak ve mevlevi geleneğinde olmayan şekilde, sahneye kadın semazen çıkartarak büyük bir skandala imza attı. İBB'nin skandalına toplumun bir çok kesiminden sert tepkiler gelmişti.



Beyaz TV'nin sevilen programı Son Söz'de konuyu değerlendiren Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'te skandalı sert sözlerle eleştirdi. Eski Türkiye'deki CHP'nin din üzerindeki despot yasaklarından örnekler veren Gökçek, 'CHP geçmişte neyse bugünde aynı ruhu taşımakta' diyerek tepki gösterdi.