Mansur Yavaş Ankara'yı tüm dünyaya rezil etti!

Mansur Yavaş Ankara'yı tüm dünyaya rezil etti!

Ankara'da kar yağışı sonrası CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın iş bilmezliğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Üstelik bu sefer başkent Ankara tüm dünyaya rezil oldu.