Mansur Yavaş Ankara'yı tüm dünyaya rezil etti!

Ankara'da kar yağışı sonrası CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın iş bilmezliğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Üstelik bu sefer başkent Ankara tüm dünyaya rezil oldu.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kar yağışı sonrası Ankara felç olmuştu. Vatandaş sosyal medyada isyan etmiş 'Mansur Yavaş sınıfta kaldı' yorumları günlerce konuşulmuştu. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından günler öncesinden haber verilen kar yağışı henüz 1 santime ulaşmadan koca başkent tedbirsizliklerin kurbanı olunca durum yabancı basınında başlıklarına taşındı. Yavaş'ın Ankara'daki icraatsizliği önce Hollanda'da ardından da Amerika'nın önemli basın kuruluşlarından ABC News'de haber oldu.
Vatandaşın isyanı karşısında Mansur Yavaş, hata yaptıklarını kabul etmişti.