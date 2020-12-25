Sokak kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik rekor seviyeye ulaştı!

Ülke genelinde akşam saat 21.00’den itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 63 ile rekor seviyeye çıktı. İBB trafik uygulaması adeta kırmızıya döndü. E-5 karayolu ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.