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Sokak kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik rekor seviyeye ulaştı!

Ülke genelinde akşam saat 21.00’den itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 63 ile rekor seviyeye çıktı. İBB trafik uygulaması adeta kırmızıya döndü. E-5 karayolu ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.

Güncel / 25 Aralık 2020 Cuma 18:05
Sokak kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik rekor seviyeye ulaştı!

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'da başlayacak. Kısıtlama başlamadan önce E-5 karayolu Bostancı mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu yüzde 63'lere ulaşırken yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başlayacak.




Pazartesi saat 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 16.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 63'lere ulaştığı görüldü. E-5 karayolu Bostancı mevkiinde de yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Hafta Sonu

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