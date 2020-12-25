Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme!

Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmaya, FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı.



FETÖ'NÜN AMAÇ VE MENFAATLERİYLE USULSÜZ BİRÇOK İŞLEM YAPILDI



İddianamede, Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili soruşturmada, FETÖ'nün amaç ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldığı bilgisi yer aldı.



NE OLMUŞTU?



25 Mart 2009'da içinde bulunduğu helikopterin şüpheli biçimde düşmesi üzerine beraberindeki 5 kişi ile hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında FETÖ parmağı somut delillerle ortaya çıkmıştı. Özellikle, FETÖ'nün Elazığ avukatlar yapılanması yöneticisi Abdullah Önder'in itirafları ve adını verdiği FETÖ yöneticilerinin ByLock yazışmaları ile soruşturma bu yönde genişletildi. Önder, FETÖ'nün Elazığ il imamı Mehmet Durakoğlu'nun Türkiye imamlarından Barbaros Kocakurt üzerinden dosyayı karartma girişimini, isim, yer ve tarih vererek ayrıntılı biçimde anlatmıştı. Barbaros Kocakurt'un FETÖ elebaşı ile görüşmesi, Mehmet Durakoğlu'nun ByLock yazışmalarına da yansımıştı. Halen FETÖ'den tutuklu olan Durakoğlu'nun bir başka FETÖ üyesiyle yazışmalarında, FETÖ elebaşı Gülen'in dosyaya müdahil olduğu, 'Büyüğümüzle (Gülen) görüştük, Yazıcıoğlu hadisesini hallettik' dediği ortaya çıkmıştı.