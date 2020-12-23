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Örgütte çözülme hızlandı! 7'si daha...!!!

İçişleri Bakanlığı 7 PKK'lı teröristin daha ikna yoluyla terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 241'e yükseldi.

Güncel / 23 Aralık 2020 Çarşamba 19:16
Örgütte çözülme hızlandı! 7'si daha...!!!

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde, PKK'dan kaçan 7 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

HAİN TERÖR ÖRGÜTÜ ERİYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme hız kazandı, 7 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 7 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

241'E YÜKSELDİ

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edilği belirtilen açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 241'e yükseldi" denildi.

Suriye

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