KDV indirimleri 5 ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrası açıkladığı pandemi destek kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Katma Değer Vergisi'nde indirimler 5 ay daha sürecek.



İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8



Konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1



Yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1



Bakın ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8



Yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.



Gayrimenkul kiralamarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.