CHP'li İBB'den ulaşıma yüzde 11 zam!

2020 yılının son Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Can Akın Çağlar Başkanlığı'nda Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde 23 Aralık'ta toplandı.



26 Kasım'daki toplantıdan önce Taksici esnafının üzerine yürüyerek tartışmaya giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılmadığı yılın son UKOME toplantısında Beyoğlu, Şahkulu ve Bereketzade Mahallesi, Büyük Hendek Caddesi yayalaştırma projesi oybirliği ile kabul edilerek araç trafiğine kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.



Toplantıda toplu taşımada ücret tarifesi düzenlenmesi teklifinde minibüslerde, minibüsçüler en kısa mesafe olarak indi-bindi ücretinin 3 TL olmasını istedi. Toplantıda İBB yönetiminin teklifi ile en kısa mesafe 0-2 km arası yüzde 11 artışla 2,50'den 2,75'e, 2-4 km arası 2,70'ten 3 liraya yükseldi. 15-20 km arası ise 3,70'den 4 liraya yükselirken 20 Kilometre ve üstü güzergahlar için 4 lira ve ilave kilometre için 1,75 TL oldu. Taksilerde ise A, B ve C segmenti taksi araçlarında taksimetre açılış fiyatı 5 TL'den 5.50 TL'ye D segmenti ve C segmenti yüzde 100 elektrikli motorlu taksiler için ise 5,75'den 6,38 liraya lüks taksiler için 8,50'den 9,44'e yükseldi. Taksi dolmuş ücretleri de yüzde 11 zamlandı. İBB'nin toplu taşıma araçlarındaki yüzde 11 zammı oyçokluğu ile kabul edildi.