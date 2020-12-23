CHP’li Hamzaçebi Kılıçdaroğlu’nun akla ziyan açıklamalarını savundu!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada “Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara para ile devleti dolandıranlardan vergi alacaksın” diyerek bir skandala daha imza atmıştı.



AKLA ZİYAN İFADELERİ SAVUNDU



CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ise bu sözlerle ilgili Twitter hesabından açıklama yaparak “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ‘uyuşturucu ve organ ticareti yapanlar ile kara para aklayanlardan vergi alacağız' dedi. Tereddüt edenler için söyleyeyim. Bir faaliyetin suç olması bu faaliyetten elde edilen kazancın vergilendirilmesine engel değildir” Kılıçdaroğlu'nun akla ziyan ifadelerini destekledi.











KANUNUN İÇERİĞİ NE?



5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 55'inci maddesinde “Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilir” ifadesi yer alıyor.



TCK'nın 55'inci maddesinin gerekçesinde “Bu düzenleme ile güdülen temel amaç, suç işlemek yoluyla kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesidir. Kazanç müsaderesi, kara para aklama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, dolandırıcılık, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma gibi ekonomik çıkar elde etme amacıyla işlenen suçlara karşı etkin bir biçimde caydırıcılık özelliği olan yaptırım niteline kavuşmuştur” ibaresi bulunuyor.