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Başkan Erdoğan Ak Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Bütçe görüşmeleri başta olmak üzere Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarında çok önemli başlıklar var. İşte Erdoğan'ın konuşmasından canlı yayın da öne çıkanlar

Güncel / 23 Aralık 2020 Çarşamba 11:26
Başkan Erdoğan Ak Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti haftalık grup toplantısında konuşuyor. Bütçe görüşmeleri başta olmak üzere Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarında çok önemli başlıklar var. İşte Erdoğan'ın konuşmasından canlı yayın da öne çıkanlar;

TBMM'de kabul edilen 2021 bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütçe, tüm ülkenin tüm milletin bütçesi haline gelmiştir. Böylesine kritik bir dönemde bütçe üzerindeki kritik tartışmaların hem daha yoğun, hem de daha ateşli olması elbette tabiidir. Önemli olan yalandan, iftiradan uzak her eleştiriye katılmasak da saygı duyarız.

Bu bütçe görüşmelerinde pek çok fikir ifade edilmiş, seviyeli olanlarına cevaplar verilmiştir.

Şahsımıza, partimize, grubumuza ahlak ve nezaket sınırlarını aşanların yaptıkları, içlerindeki kini, nefreti yansıtmaktan ibarettir. 'Eskiler üslub-u beyan ayniyle insan1' diyor. Bunların da üslupları kişiliklerinin yansımasıdır.

1 DOĞRUYA 9 YALAN KATIYORLAR

Çamur at izi kalsın mantığı ile yürüyenlerle bir yere varamayız. Bizimle projede, hizmette yarışamayanların bunu yalan yarışına çevirmeleri acıdır. Üstelik bu yalanları milletin gözünün içine baka baka söylüyorlar. Bir doğrunun yanına 9 yalan katarak yapıyorlar. Kendilerine itibar etmeyen işçi, çiftçi, öğretmen herkese hakaret etmekten de çekinmiyorlar.

Bunlar kendilerini hala herkesi karşılarında hizaya diktikleri o tek parti devrinde sanıyor.

'BU İDDİALARDAN ARINMADAN MİLLETİN KARŞISINA ÇIKMAYIN'

Proje üretmek yerine başkalarının projelerine payandalık etmek, kendi hayalini kurmak yerine başka hayallerde figüran olmak bizim asla tasvip edeceğimiz bir siyaset tarzı değildir. Kendi partilerinin içini bir ur gibi sardığı anlaşılan taciz, tecavüz, hırsızlık vakalarına karşı erdemli olmak yerine beyhude çırpınıyor. CHP'nin eğer azıcık ar ve haya duygusu varsa bu iddialardan temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır.

GÜN GEÇMİYOR Kİ BİR TACİZ OLAYU DUYMAYALIM!

Gün geçmiyor ki bir taciz olayı duymayalım. Bunların kendi içinde böyle yaptıklarında iktidara gelirse neler yapabileceğini Allah göstermesin görüyoruz.

SEN KENDİNDE MİSİN YA?

Dün ne diyor? Uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına vergi kesecekmişiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Uyuşturucu satabilirsiniz, örgütler kurabilir, organ mafyacılığı yapabilirsiniz demektir! Sen ne yapıyorsun? Kendinde misin ya? Gel bir de uyuşturucu örgütü kur bari! Bu ne sapkınlıktır?

BU GARABETİ DE İSTANBUL'DA YAPTILAR

Bu zihniyet Mevlana'nın vuslat yıldönümü kılıfı altında asırların birikimi olan bir geleneği yer ile yeksan etmeye kalktı. Milletimizin yıktığı Kur'an-ı Türkçe okutma garabeti mevlevilik adı altında İstanbul'da sergilendi.



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Recep Tayyip Erdoğan

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