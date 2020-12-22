Mermiyi matkapla delince olanlar oldu!

Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki döşemecide meydana geldi. Koltuk döşemeci M.T. (34) ikinci el olarak aldığı koltuğun içerisinde bir mermi buldu.



ÇIRAĞIYLA BİRLİKTE YARALANDI



M.T. koltukta bulduğu mermiyi matkapla delmek istediği sırada matlama meydana geldi. Patlamada sırasında M.T. elinden ve göğsünden yaranırken, yanındaki çırağı F.A.P. (13) ise göğsünden yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralanan M.T. ve F.A.P sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.