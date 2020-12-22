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Karabağ zaferini Ermenistan kadar İran da hazmedemedi! Türkiye hakkında skandal sözler!

Azerbaycan’ın yıllardır işgal altında olan topraklarını geri alması Ermenistan kadar İran’ı da rahatsız etti. Azerbaycan’a haklı davasında yardım eden Türkiye hakkında hadsiz ifadeler kullanan İranlı milletvekili Mahmur Ahmedi Bilaş, "Karabağ Savaşı'nda diplomatik terbiyeyi bir kenara bırakıp Ermenistan’ı desteklememiz gerekliydi. Gelecekte Azerbaycan'dan topraklarımızı geri almalıyız" dedi. Bilaş, İran'ın Türkiye’ye yönelik uluslararası yaptırımları 'kayıtsız şartsız' desteklemesi gerektiğini söyledi.

Güncel / 22 Aralık 2020 Salı 11:27
Karabağ zaferini Ermenistan kadar İran da hazmedemedi! Türkiye hakkında skandal sözler!

İran'ın Şazand kenti milletvekili, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi üyesi Mahmud Ahmedi Bilaş, Ermenistan'ı desteklemeyi ülkesinin dış politikasında önemli bir ilke olarak gördüğünü söyledi.

'KARABAĞ SAVAŞI'NDA ERMENİSTAN'I DESTEKLEMELİYDİK'
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Meclis oturumunda açıklamalarda bulunan Bilaş, 'Karabağ savaşı sırasında, diplomatik terbiyeyi bir kenara bırakarak Ermenistan'ı desteklememiz gerekliydi. Bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti ile Güney Kafkasya'nın bazı kısımları gerçek ve tarihi belgelere göre İran anavatanının bir parçası olup, gelecekte bir şey olduğunda, bu bölgeler anavatanlarına, İran'a iade edilmelidir. İran, Türkiye'ye yönelik Avrupa ve Amerika yaptırımlarını kayıtsız şartsız desteklemelidir' dedi.

İRANLI BİR BAŞKA MİLLETVEKİLİNDEN ALÇAK PAYLAŞIM!
İranlı Milletvekili Ali Asker Hani, Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti esnasında okuduğu şiir nedeniyle ölüm tehdidinde bulundu.

Hani sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'Sayın Erdoğan, İran topraklarına göz diken şahsın en son hali bu oldu' derken, Saddam Hüseyin'in yakalanarak öldürüldüğü görüntüleri yayınladı.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, 'Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır' ifadelerini kullanıldıktan sonra Aras türküsünün sözlerini okumuştu;

'Aras'ı ayırdılar

Kum ile doldurdular;

Ben senden ayrılmazdım

Zor ile ayırdılar,

Ay Lâçin, can Lâçin,

Men sene kurban Lâçin'

TWITTER 'TEHDİT' NEDENİYLE PAYLAŞIMI KALDIRDI
İranlı Milletvekili Ali Asker Hani'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tehdit içerdiği için Twitter tarafından kaldırıldı.

Saddam HüseyinErmenistanMilletvekiliAzerbaycan

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