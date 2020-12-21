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İsrail'de siyasi kriz! Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor!

İsrail'de yeniden siyasi kriz çıktı. İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı arasında 2020 bütçesinin Meclisten geçirilmesi için yapılan müzakerelerin sonuçsuz kalması nedeniyle erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi.

Dünya / 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:57
İsrail'de siyasi kriz! Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor!

İsrail'de yeniden siyasi kriz çıktı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı arasında 2020 bütçesinin Meclisten geçirilmesi için yapılan müzakerelerin sonuçsuz kalması nedeniyle erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi.

GANTZ'DAN 5 MADDELİK TALEP

Gantz, Mecliste yarın akşam yapılması planlanan 2020 bütçe oylamasının ileri bir tarihe ertelenmesi için Başbakan Netanyahu'ya 5 maddelik bir talep listesi iletti.

Bu talep listesinde, 2020 bütçesinin yanı sıra 2021 bütçesinin de Meclisten geçirilmesi ve Adalet Bakanı Avi Nissenkorn'un görevine devam etmesi gibi maddeler yer aldı.

Yerel basın, Gantz'ın, partisinin milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, Netanyahu'nun söz konusu talepleri kabul etmemesi halinde ülkenin yeniden erken seçime gideceğini söylediğini aktardı.

ÖNERİLER KABUL EDİLMEYECEK

Öte yandan Netanyahu'nun partisi Likud ise Gantz'ın önerilerini kabul etmeyeceğini duyurdu.

Netanyahu ile Gantz, mayıs ayında koalisyon hükümetini kurmasına rağmen, iki ortak arasında yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle 2020 bütçesi Meclis oylamasından geçirilememiş ve oylama ertelenmişti.

ERKEN SEÇİM SİNYALİ

İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile yaptığı basın toplantısında Netanyahu, erken seçim tartışmalarına değindi.

Erken seçim istemediğini ancak koalisyon ortağı Gantz'ın uzlaşmayı reddettiğini ileri süren Netanyahu, "Gereksiz seçimlerden kaçınmak için çok çalıştık. Mavi-Beyaz ile anlaşmalar yaptık. Ne yazık ki, parti içindeki iç baskı nedeniyle Benny Gantz (anlaşmadan) vazgeçmeye karar verdi ve bu da ülkeyi yeni tip koronavirüs krizinin zirvesinde gereksiz seçimlere sürüklüyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun partisi Likud ile Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz'ın, dün, en geç yarın yapılması gereken 2020 bütçesi oylamasının ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda anlaşmaya vardığı duyurulmuştu.

Yarın gece yarısına kadar 2020 bütçesi Meclis oylamasında geçmez veya bütçe oylaması ileri bir tarihe ertelenmezse İsrail, 2 yıl içinde 4. kez erken seçime gidecek.

İsrail

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