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Melih Gökçek belgelerle anlattı! 'Bülent Arınç bana iftira attı'

Beyaz Tv'de yayınlanan Gündem Özel programına konuşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bülent Arınç'ın suçlamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Televizyon / 20 Aralık 2020 Pazar 13:02
Melih Gökçek belgelerle anlattı! 'Bülent Arınç bana iftira attı'
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beyaz TV'de yayınlanan Gündem Özel programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bülent Arınç'ın suçlamalarına dair konuşan Melih Gökçek 'Sol gürühta hep parsel parsel dendi savcılık, bakanlık neden soruçturmadı şeklinde suçlamalarda bulunur. Halbüki tam 14 kişi 2015 yılında benim hakkımda Ankara Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Ve savcılık yaptığı soruşturmada 28.05. 2015 tarihinde bu meselesinde soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi. Çünkü bizzat Bülent Arınç tanık olarak çağırıldı ama gitmedi. Bana iftirayı attı, Tüydü gitti' dedi.

Melih GökçekBülent ArınçGündem Özel

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