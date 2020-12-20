Hüseyin Gülerce'den olay sözler! 'Fetö felç geçirdi ama...'

Beyaz Tv ekranlarında her pazar yayınlanan, Türker Akıncı'nın sunduğu Ortak Akıl programının konuğu Hüseyin Gülerce, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Akıncı'nın 'FETÖ elebaşının felç geçirdiği iddia ediliyor. Doğru mudur?' sorusu üzerine Gülerce '15 Temmuz 2016'nın ertesi gününden itibaren FETÖ elebaşı felç geçirdi. Hayatı , dünyası felç geçirdi. Bir tane değil FETÖ'nün çok ciddi hastalık numaraları vardır. Bi,risine randevu verir fakat etrafındakiler görüşmeseniz iyi olur deyince hemen hastalanır.' dedi.



İşte Hüseyin Gülerce'nin çarpıcı açıklamaları...





