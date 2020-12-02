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Pes dedirten görüntüler! Bağ evindeki eğlence tepki çekti

Türkiye'de korona virüs vakalarının büyük bir artış göstermesiyle tedbirler sıklaştırıldı. Ne yazık ki diğer yandan kimi vatandaşlar korona tedbirlerini hiçe sayarak akılalmaz manzaralar oluşturuyor. Kahramanmaraşın Türkoğlu ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik grup, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Güncel / 02 Aralık 2020 Çarşamba 23:49
Pes dedirten görüntüler! Bağ evindeki eğlence tepki çekti

Türkiye artan ölümler ve vaka sayıları nedeniyle adeta alarma geçmiş haldeyken yurdun kimi noktalarından şoke edecek nitelikte görüntüler sosyal medyaya düşüyor.

Dün akşam saatlerinde bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlendi. Alkolün de alındığı eğlenceye yaklaşık 20 kişi katıldı.



Eğlenceye katılanların hiçbirinde maske olmaması dikkat çekti. Eğlence, geceye katılanlardan birinin çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.



Görüntülerde; eğlenceye katılanlar şarkı söyleyen sanatçıya eşlik edip para saçarken, sanatçıyla selfie de yaptı. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence, görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

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