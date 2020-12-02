Bilim Kurulu üyesinden kısıtlama açıklaması!

Son dönemde en çok konuşulan konular arasında kuşkusuz Covid-19 aşısı var. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artarken tedbirler de artıyor. Bilim Kurulu bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. A Haber canlı yayında soruları yanıtlayan Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs aşısı hakkında dikkat çekici bilgiler verirken risk grubunda olacaklar için de Bakan Koca'nın açıklama yapacağını belirtti. Son dakika haberine göre kullanılacak aşı tipinin de inaktif aşı olduğu vurgulandı.



İŞTE BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ'NÜN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI!



'Aşı çalışması konusundaki gelişmeler, algın sürecinde bu noktaya gelmiş olmamız çok güzel bir haber. Virüse karşı elimizde bir güç yoktu arttık virüse karşı bir silaha ulaşacağız. Bunu tartışmaya başlıyor olmamız bile olumlu bir adım. Aşı bulununca her şey normale dönecek diye beklememek lazım ama önemli bir aşama kaydedildi. Bugün Bilim Kurulu toplantısında aşı gündemi var, burada bazı kararlar alınıp kamuoyuyla paylaşılacak. Aşının kimlere hangi öncelikle yapılacağı değerlendirilecek.'



'BİR AŞI TÜRKİYE'DE KULLANIMA GİRİYORSA O AŞIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPILMIŞTIR!'



'Aşılamanın olması konusunda tereddütler olabilir bu doğaldır fakat vatandaşlarımız şundan emin olsunlar 'Bir aşı Türkiye'de kullanıma giriyorsa, o aşıyla ilgili bütün çalışmalar yapılmış demektir. Aşıyla ilgili her şey inceleniyor, araştırma yapılmadan ruhsat verilmesi mümkün değil.'



'Türkiye'de uygulanacak aşı 700'ün üzerinde sağlık çalışanına yapıldı ve yan etki görülmedi. Bakanlık bunun sonucunda satın alma sözleşmesini yaptı. Aşı, deneme amaçlı gönüllülere uygulanıyor.'



'Bu bir inaktif aşı, inaktif aşı yıllardır kullandığımız bir aşı türü. Yaygın olarak 100 yıldır kullanıyoru bu nedenle endişe etmeye gerek yok. Aşılar konusunda çok tereddüt olabileceğini sanmıyorum, Faz 3 çalışmaları devam ediyor.'



EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLAR AŞI OLACAK MI?



Genelde aşıların çoğu 18 - 59 yaş aralığında uygulanır. Daha sonra 65 yaş üzerine çalışmalar genişletiliyor. O nedenle aşıların çocuklar üzerindeki etkiler yayınlanmış değil. Bu aşıların belli bir yaş grubunda etkinliği ortaya çıkmışsa risk alarak izin verilebilir. Çocukların aşılamada öncelikli olmadığını söyleyebiliriz. 18 yaş altı, 20 yaş altı kişiler öncelikli olarak gözükmüyor.



RİSK GRUBUNDA KİMLER VAR?



Kimlerin risk grubunda olacağına yönelik henüz karar verilmedi. Buradaki risk, virüse yakalanma, taşıma, bulaştırma riski yüksek olan kişiler ve aynı zamanda hastalığı ölüme evrilme sürecindeki kişiler. Bugünkü toplantı sonrasında Sayın Bakan, risk grubundaki kişileri açıklayabilir.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE YENİ TEDBİRLER NE KADAR SÜRE SONRA SONUÇ VERİR?



Normalde bulaşmayla ilgili etkiyi 10 günden önce göremeyiz ama son zamanlarda çok odaklı bulaşma olduğu için 10 günde de görmek mümkün olmayabilir. 15-20 gün içerisinde kısıtlamaların sonucunu görebiliriz. Etkilenme olacak mı olmayacak mı bunu göreceğiz. Yeni tedbirlerin işe yarayacağını umuyorum. Yurttaşlarımızın da bu kararlara uyması lazım, toplum sürece katılmazsa duyarlı olmazsa pandemiyi durduramayız. Evlerde bir araya gelmeler, ziyaretler, misafirlikler bunların önlenmesi lazım.



KORONAVİRÜS AŞISI KAÇ GÜNDE ETKİLİ OLUYOR?



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, corona virüs aşısının kaç günde etkili olacağına yönelik son dakika açıklamasında bulundu.



Normalde bu aşılar iki doz uygulanıyor ve bu dozlar arasında 15-20 gün oluyor. Yani ben bugün aşı oldum ve bir ay sonra da ikinci doz oldum, sonra bende antikorlar yükselmeye başlıyor. Aşı olduktan bir buçuk iki ay sonra yeterli bağışıklık oluşuyor. İlk doz yapılan kişilerde corona tehlikesi olabilir. Kaynak : Sabah