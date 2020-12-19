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İsveçli vekilden skandal Türkiye sözleri!

İran doğumlu İsveçli Milletvekili Amineh Kakabaveh, Türkiye karşıtı söylemlerine küstah ifadeler ile devam etti. Terör örgütünün yayın organlarına sık sık röportajlar veren İsveçli vekil, terörden yargılanan eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklulukları üzerinden Türkiye'yi hedef aldı. PKK'yı, 'Kürt halkı' olarak niteleyen vekil, Türkiye'yi İran'a benzetme küstahlığında da bulundu.

Güncel / 19 Aralık 2020 Cumartesi 13:27
İsveçli vekilden skandal Türkiye sözleri!

İran doğumlu İsveçli Milletvekili Amineh Kakabaveh, Terör örgütü PKK ile iltisaklı olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında Türk Ceza Kanuna göre işlem yapılarak cezaevine konulan HDP'lilere yılbaşı dolayısıyla dayanışma mesajları yolladı.

Bağımsız Sosyalist Milletvekili Amineh Kakabaveh, demokrasi ve Hukukun üstünlüğünün her alanda yaşandığı Türkiye'deki uygulama ve yönetim şeklini İran rejimi ile bağdaştırma küstahlığı da gösterdi.



Kakabaveh terör örğütü PKK taraftarı olarak tutuklanan HDP'lileri temsilen eski Eşbaşkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, ve Diyarbakır eski Belediye Eşbaşkanı Gülten Kışanak'a dayanışma mektupları yolladığı ortaya çıktı.

Terör örgütü yandaşlığını ''insan hakları savunuculuğu' olarak ifade etme cüretkârlığını gösteren Kakabaveh, AK Parti iktidarının terörle mücadelesini ''Kürt halkının uzun yıllar mücadele ederek elde ettiği kazanımları yok etmeye çalışma'' olarak gösterme gafletinde bulundu



Kakabaveh'in HDP'lileri temsilen eski Eşbaşkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, ve Diyarbakır eski Belediye Eşbaşkanı Gülten Kışanak'a mektubunun 'Ben, senin ve diğer yoldaşların her şeye rağmen demokrasi, düşünce özgürlüğü, Kürt halkının ve kadınların en temel haklarının kazanım mücadelesinde başladığınız günkü kadar kararlı olduğunuza inanıyorum' dediği belirlendi.

Kakabaveh, tutuklu HDP'lilerin durumlarını bundan bir kaç ay önce parlamentonun gündemine getirmiş ve HDP'lilerin serbest bırakılmaları için İsveç'in girişimde bulunmasını talep etmişti.

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