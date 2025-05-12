Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte yeni maaş hesabı

Nisan ayı enflasyonunun yüzde 3 çıkmasının ardından milyonlarca emekli ve memur için Temmuz ayında alacakları artış oranları için önemli bir ipucu da gelmiş oldu. Yapılan anketlerden çıkan tahminlere göre Temmuz ayında 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 18 çıkması bekleniyor. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 6 aylık enflasyon artışını belirlerken memurlar ve memur emeklileri için fark anlamına da geliyor.Emekliler Haziran ayı ile birlikte yılın ikinci bayram ikramiyesini alırken Temmuz'da da yılın ikinci maaş artışını görecek. Hem emekli maaşlarının hem de emekliler için uygulanan taban maaşın artacağı Temmuz'da oranların ne olacağı da yaklaşık olarak hesaplanmaya başlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, Temmuz ayında, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar açıklanan dört aylık enflasyon verilerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.36 zam kesinleşti. Geriye iki veri kalırken, bunlar için de tahminler var. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 2.2, Haziran ayı için de yüzde 1.7 olarak yer aldı. Bu tahminlere göre, ilk altı aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.82 seviyesinde bekleniyor.Emeklilerin zam oranının belli olmasının ardından taban aylıkta bir artış yapılıp yapılmayacağı da karara bağlanacak. Taban aylık artışı yapılmazsa bazı emeklilerin eline geçen para Temmuz zammına karşın değişmeyecek. Bu nedenle artış yapılması kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 15.75 çıkmış, aynı oran taban aylığa da yansıtılmıştı. Şimdi 14 bin 469 lira olan taban aylığın, Temmuz'da da aynı şekilde artırılması mümkün. Bu artış yapılır ve örneğin oran yüzde 17.82 olursa, taban aylık 17 bin 42 liraya yükselecek. Bu durumda Temmuz zammı sonrası kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 17 bin 42 liranın altında kalanların ödemesi 17 bin 42 liraya tamamlanacak.Nisan ayının enflasyonu ile birlikte 4 aylık oran yüzde 13.36 olurken memurlar ve memur emeklileri için de fark kesinleşmiş oldu. Buna göre 4 aylık enflasyon verisinden yapılan hesaplama memurlar için 6.94 puanlık farkı kesinleştirdi. Buradan yola çıkarak memurlar ve memur emeklileri için 4 aylık artış toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 12.29 oldu. Mayıs ve Haziran enflasyon tahminlerinden yapılan hesaplamaya göre 6 aylık enflasyon yüzde 17.82 oranında çıkıyor. Bu orana göre memur ve emeklisinin enflasyon farkı 11.15 puan olurken Temmuz artıyı da yüzde 16. 71 olacak.Söz konusu oranlar Mayıs ve Haziran enflasyonlarına göre şekillenecek. Ancak bugüne kadar yapılan tahminler tuttu. Bu yüzden Temmuz artışlarının da bu rakamlara çok yakın olması bekleniyor. Bunun dışında enflasyon artışlarının üzerine bir refah payı konulması ya da memur artışı ile SSK Bağ-Kur emekli artışlarının eşitlenmesi gibi bir gündem henüz yok. Fakat Temmuz ayında oranlar açıklandıktan sonra Hükümet bu yönde bir karar alırsa refah payı eklenerek ya da oranlar eşitlenerek artışlar yeniden belirlenebilir.Bu arada memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılacak artış oranı birçok kalemi de değiştiriyor. 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşları gibi sosyal ödemeler memur maaş artışı oranında yükseliyor. Yine işçilerin aldığı kıdem tazminatının tavan rakamı da memur maaşlarındaki artışa endeksli olarak yeniden belirleniyor. Sosyal Ekonomik destekler (SED) ve memurların aile yardımları da bu oranda yükselecek. O yüzden temmuz ayında ortaya çıkacak memur maaş artış oranı milyonlarca vatandaşın gelirini de aynı oranda yükseltecek.* Nisan enflasyonu: % 3* 4 aylık enflasyon: % 13.36* SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: % 13.36* Memur ve emeklisi enfl. farkı: % 6.94Memur ve emeklisi zam oranı: % 12.29* En düşük memur maaşı: 49.099 TL* En düşük memur emeklisi aylığı 22.028 TL*Taban emekli aylığı: 16.402 TL