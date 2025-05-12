CHP'li Kadıköy Belediyesi, Kalamış Parkı'na 100 ton beton döktü: Vatandaş tepkili

CHP'li Kadıköy Belediyesi, skandal bir olaya imza attı...Betonlaşmanın yeterince yoğun olduğu ilçede belediye, adeta doğa katliamı gerçekleştirdi.Belediye'den talimat alan bir ekip, Kalamış Parkı'nda yer alan 600 metrekarelik çim ve topraktan oluşan etkinlik alanına 100 ton beton döktü.Mahalle halkı ve doğaseverler duruma isyan etti.Parkta nöbet tutan vatandaşlar, betonun kaldırılması ve alanın eski doğal yapısına kavuşturulmasını istiyor.Fenerbahçe Kalamış Dayanışması üyesi Nurettin Erbek, Cuma sabahı saat 05.00 civarında alanın adeta bir ‘şafak operasyonuyla' betona gömüldüğünü belirterek, 'Buraya yaklaşık 100 ton beton döktüler.Ardından da halk görmesin diye utanç paravanları koydular. Biz doğaya ve yaşama sahip çıkmak için burada nöbet tutuyoruz' dedi.Erbek, bölgenin dolgu alanı olması nedeniyle beton dökülmesinin tehlikeli olduğunu vurgulayarak, 'Burada yaz aylarında festivaller, kışın buz festivalleri yapılıyor. Biz etkinliklere karşı değiliz, ancak bu etkinliklerin yapılabileceği Kadıköy'de daha uygun alanlar var.Defalarca belediyeye başvurduk ama her seferinde ‘Orası İBB'ye ait' denilerek konunun üstü örtülmeye çalışılıyor. İki belediye de aynı partiden olmasına rağmen olumlu bir sonuç alamadık' diye konuştu.Erbek, Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile görüşme talep ettiklerini ancak dönüş yapılmadığını belirtti.