PKK kendisini feshetti: Diyarbakır'da halaylar çekildi
PKK'nın kendisini feshetmesi sonrası Diyarbakır'da halaylar çekilmeye başlandı. Mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Türkiye'de yeni bir sürecin kapıları aralanmaya başlandı.
Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir adım daha atıldı...
PKK, 12. Olağanüstü Kongresi'nde silahlı mücadeleyi sonlandırma ve örgütsel yapıyı feshetme kararı aldı.
Bu kararın açıklanması ise Diyarbakır'da büyük bir sevinçle karşılandı.
DİYARBAKIR'DA HALAY KURULDU
PKK'nın kendisini feshetmesi ve silahları bırakmasını duyurmasının ardından Diyarbakır'da sevinç yaşandı.
Uzun zamandır bu süreci bekleyen Diyarbakır halkı, duyurunun yapılmasının ardından da kutlamalara başladı.
Diyarbakır'ın meydanında vatandaşlar, halay çekerek fesih kararını kutladı.
'BİRLİK' MESAJI
Diyarbakır'da halay çeken vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı da verdi.
Terörsüz Türkiye'ye sonuna kadar destek verdiklerini belirten vatandaşlar, 'kimsenin artık canı yanmasın' dedi.