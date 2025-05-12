PKK kendisini feshetti: Diyarbakır'da halaylar çekildi

Türkiye'de yeni bir sürecin kapıları aralanmaya başlandı.Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir adım daha atıldı...PKK, 12. Olağanüstü Kongresi'nde silahlı mücadeleyi sonlandırma ve örgütsel yapıyı feshetme kararı aldı.Bu kararın açıklanması ise Diyarbakır'da büyük bir sevinçle karşılandı.PKK'nın kendisini feshetmesi ve silahları bırakmasını duyurmasının ardından Diyarbakır'da sevinç yaşandı.Uzun zamandır bu süreci bekleyen Diyarbakır halkı, duyurunun yapılmasının ardından da kutlamalara başladı.Diyarbakır'ın meydanında vatandaşlar, halay çekerek fesih kararını kutladı.Diyarbakır'da halay çeken vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı da verdi.Terörsüz Türkiye'ye sonuna kadar destek verdiklerini belirten vatandaşlar, 'kimsenin artık canı yanmasın' dedi.