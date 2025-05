Dolandırıcıların yeni taktiği! Sadece tapuda anlaşılıyor

Dolandırıcılar her geçen gün farklı taktiklerle tüketiciyi aldatıyor. Kurbanlar hem ev sahibi hem de alıcı olmak üzere iki taraflı seçiliyor ve tarafların birbirleriyle iletişime geçmesi ustaca engelleniyor. Dolandırıcılar güven yaratıp, hızlı hareket etme stratejisiyle insanları kandırıyor.

Dolandırıcılar sosyal medya üzerinden kendine hedef kitle müşteri seçip hem gerçek mal sahibini hem de müşteriyi aynı anda ağına düşürüyor. Fahiş fiyatların altında tutar vaadiyle insanları tuzağına düşüren dolandırıcılar daire görselinden, daire incelenmesine ve mal sahibine kadar profesyonel bir şekilde ilerleyen bir sistem ile tuzağa düştüğünüzü anlamınıza fırsat vermiyor. Hem mal sahibini hem de müşteriyi birbiriyle temas ettirmeden, bir planla satış tapu devri aşamasına gelene kadar kusursuz ilerletiliyor. İş tapu devrine geldiğinde ise gerçek ortaya çıkıyor.İlk önce kendisine bir satılık daire belirleyen dolandırıcı sonrasında internet sitelerinde ev alacağını işaret eden yorum sahiplerini belirliyor. Ev almak isteyen kişiyi arayan dolandırıcı kendisini Türkiye'de hizmet veren büyük holdinglerden birinin yöneticisiymiş gibi arayarak ‘Şirketime ait hisseleri satın alacağım o nedenle elimdeki gayrimenkulleri çıkartıyorum. Sizin de ev aradığınızı duydum ilgilenirseniz size satayım' diyerek piyasa değeri 6 milyonları bulan daire için 3 milyonluk fiyat veriyor. Sonrasında ise ev satan kişiden evin alıcısı olduğunu söyleyerek fotoğraflarını isteyen dolandırıcı alıcı kişiye atıyor. Eğer alıcı beğendiyse evi gezdirme noktasına kadar yüzsüzlüğünü ilerleten dolandırıcı son olarak gerçek mal sahibinin IBAN numarasını vererek bir miktar para yatırmasını istiyor. Bu sayede ev sahibini de şüpheye düşmemesi noktasında aldatmayı başaran dolandırıcı kalan parayı ‘Vergiye girmesin' bahanesi ile kendinin kontrol edebileceği bir IBAN numarasına attırıyor ya da elden teslim alıyor.Fiyatı 5 milyonun üzerinde olan daireleri değerinden çok ucuza sattığını ifade ederek vatandaşları arayan dolandırıcılara dikkat çeken Emlak Danışmanı Mustafa İslamoğlu 'Dolandırıcıların farklı farklı yöntemleri var. Özellikle fiyatların yüksek olduğu bir dönemde insanların alım gücü de düşük bunu fırsata çevirmişler. 5-6 milyonluk daireleri sizlere 2-3 milyona sattığını dile getirerek giriş yapıyorlar ve insanlar fırsatı kaçırmamak adına kendilerini olayın içinde buluyorlar. Yöntemleri ise alıcı ve satıcıyı birbirine temas ettirmeden kazanç üzerinden vatandaşında bu konudaki bilgisizliğini kullanarak insanları sonuca doğru gittiğini düşündürerek belirli bir noktadan sonra dolandırıcılık yapıyorlar. Yakın tarihte bir dolandırıcılık olayı yaşadık. Yüksek fiyatta bir dairenin fiyatını yarısının altında bir rakamda satacağına dile getirerek '‘A' holding sahibiyim bana ait fakat benim üzerime tapusu olmayan bir dairem var' şeklinde gelerek ‘Bir ödemem var, şirketin hisselerini devralacağım, nakit ihtiyacımız var başka gayrimenkullerimizi de satıyoruz' şeklinde hikâyeler anlatıyor. Dairenin görsellerini ve tapusunu paylaşıyor. Tapu sahibinin IBAN bilgilerini gerçek bir şekilde paylaşıyor. Bunu da daire satan şahsa ulaşarak ve daireyi satın alacağını söylüyor ve kaparo göndermek için IBAN bilgilerini, daire görsellerini alarak bu şekilde temin ediyor. Tahminimizce bunlar emlakçı moduna girerek ‘Ben senin daireni sattım sana kaparo çıkaracaklar ben bu daireyi verdim' diyor ve bu esnada mal sahibiyle alıcıyı görüştürmüyor' ifadelerini kullandı.Vatandaşların ellerindeki birikimin heba olmaması için bu dolandırıcılara dikkat etmesi gerektiğini ifade eden İslamoğlu, 'Çok profesyonel bir şekilde ilerleyen dolandırıcılar inşaatta halk arasında çavuş diye tabir ettiğimiz gözetlemeci olan insanlarla da temas kuruyorlar, seni ona yönlendirebiliyorlar. Bu kişi örneğin Hasan bey olsun ve bu şekilde insanlara Hasan ile görüşüp daireyi görebileceklerini dile getiriyor. Belediyeden tapuyu sorguluyorsun her şey tutuyor. Daire gerçekten satılıyor. Gerçek daireyi görüyorsun, daire sahibinin IBAN bilgileri gerçek bu noktaya kadar her şey gerçek. İşin koptuğu nokta tapudaki imza anı. İmza anına geldiğinde sana diyor ki ‘Verdiğin bedel kadar değil de 1 buçuk milyon gösterelim daireyi rayiç bedelin üstünde bu tutar zaten kanun olarak bunda bir sorun yoktur. Geriye kalan ücreti başka bir hesaba atacağız, tapuyu buradan göstereceğiz. Daire sahibi istemiyor vergi çıktığı için' şeklinde size vergi anlamında yaklaşıyor ve siz de bunu mantıklı buluyorsunuz. Vergi işin içinden çıkıyor ve kabulleniyorsunuz. Tamam devamını başka hesaba yatırabilirim çünkü fiyat oldukça makul 6-7 milyonluk bir daireyi size 2-3 milyona satıyor. Biz sektörün içinde olduğumuz için olayın bir sahtekarlık olduğunu anlayabildik. İnsanları tapuya kadar götürüyorlar sonra kaporayı daire sahibinin hesabına göndertiyorlar buraya kadar sorun yok ve sonrasında sizi büyük vurgun anına hazırlıyorlar. Tapu anında eğer işi bilmiyorsan imza anında herhangi bir para çıkardığında film kopma noktasına geliyor. İnsanların bu konularda çok dikkatli olması lazım tavsiyemiz şudur tanıdıkları, bildikleri güvenli emlakçılarla çalışmaları. Burada verecek oldukları komisyon ücretleri çok büyük rakamlar değil, ama anlattığımız tarzda bir sıkıntı yaşadıklarında ellerindeki bütün birikimlerin heba olması söz konusudur' dedi.Dolandırıcıların mağduru olmamak için mal sahibi ve kiracıların emlakçılarla çalışması gerektiğini dile getiren İslamoğlu, 'Emlakçıların adı çıkmış, emlakçılardan herkes kötü bahseder. Fakat işin aslında mal sahibi satış yaparken dairesini yüksek fiyattan göstermeme derdine girebiliyor. Devlete hesap vermekten çekinme noktaları var ve tapu masrafından kaçınıyor. Aslında ne kadar verdiysen daireye hepsini tapuya yansıtmak lazım. Bu hem kamulaştırmaların önüne çıkar hem sonra ki süreçlerde daireyi almış olduğun kişinin ticari hayatı olur, iflas durumları söz konusu olur, mal kaçırma söz konusu olabilir. Bu gibi durumlar hep önünüze çıkar. İnsanlar bu konularda resmi çalışsalar bir emlakçıyla sözleşmeli olarak çalışsalar her şey şeffaf bir şekilde başlasa böyle sıkıntılar olmayacak' şeklinde konuştu.