CHP’den kadın emekçilere zulüm! Belediye binasına bile sokmuyorlar

Yerel seçimler öncesi kimseyi işten çıkarmayacağının sözünü veren CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, seçimlerden sonra 147 personeli hiçbir gerekçe olmadan kapının önüne koyarak ilçede infial yaratmıştı. Görevine son verilen işçilerin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyordu.Aylar boyu devam eden protestoların önünü bir türlü kesemeyen CHP'li belediye, ocak ayı itibarıyla herkesin işine geri döneceğini vadederek eylemleri bastırmış, ancak yine sözünü tutmayarak mağdurların çoğuna tekrar kapıları kapatmıştı. Bu süreçte belediyede sonu gelmeyen torpilli atamalar ise ilçedeki öfkeyi bir kat daha artırmıştı.Belediye Başkanı Yıldız tarafından verilen sözlerin bir türlü tutulması üzerine kadın emekçiler, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İzmir'den Ankara'ya yürüyüşe geçti.10 gün boyunca 588 kilometrelik yolu yürüyen mağdur grup, CHP Genel Merkezi önünde parti yönetimini protesto etmeye başladı. O günden bu yana CHP'den kimsenin grupla iletişime geçmediği ortaya çıktı.SABAH'ın haberine göre Grup Sözcüsü Hale Ören Özdinçer, "Günlerdir randevu talebimize hiçbir yanıt verilmiyor. Hakkımızı alana kadar bir yere gitmiyoruz. Herkes bunu böyle bilmeli" dedi.Kendilerine bu haksızlığı reva görenin CHP'li bir belediye olduğunu belirten Özdinçer, "Hiçbir gerekçe yokken işimizden olduk. Birçoğumuzu maddi krizle baş başa bıraktılar.Dolayısıyla hakkımızı CHP'den talep ediyoruz. 10 gün yürüyerek genel merkezin önüne geldik. Emeğimize sırt dönüldü, sesimize sağır kalındı" diyerek tepkisini dile getirdi.Mağdur grup, geçen sene de CHP Genel Merkezi önünde haftalar boyu devam eden oturma eylemi düzenlemiş, parti yönetiminin emekçilere bir bardak su dahi vermemesi büyük tepki çekmişti.