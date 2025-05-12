Güneydoğu’nun kalkınma hamlesine demiryolu desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı yatırım programına alınan Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi hakkında yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Yolçatı-Diyarbakır-Kurtalan Hattı'nın devamı olacak Siirt-Kurtalan demiryolunun saatte 160 kilometre hıza uygun projelendirildiğini ifade etti.Uraloğlu, '34 kilometrelik Siirt-Kurtalan Hattı ile Siirt'in merkezine kadar demiryolunu getirmiş olacağız. Böylece Siirt il merkezi ulusal demiryolu ağına da bağlanmış olacak. Hat kapsamında Kurtalan İstasyonu, Havaalanı ve Üniversite İstasyonu ile Siirt İstasyonu'nu inşa edeceğiz.' açıklamasında bulundu.'61 BİN METRE UZUNLUĞUNDA HAT SERİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'Çalışmalar kapsamında toplam 15 bin 574 metre uzunluğunda 6 tünel, 11 bin 690 metre uzunluğunda 12 kaçış tüneli ile bin 523 metrelik 2 aç-kapa tünel yapımı planladıklarını dile getiren Uraloğlu, 'Hat kapsamında toplam uzunluğu 597 metre olan 2 viyadük ile 7 üstgeçit ve 6 üstgeçit de inşa edeceğiz. 61 bin metre uzunluğunda hat serimi gerçekleştireceğiz. İnşa edilecek tünel ve viyadüklerle bölgedeki ulaşım daha hızlı ve güvenli hale gelecek.' dedi.'DEMİRYOLU PROJESİ İLE LİMANLARA BAĞLANTI SAĞLANACAK'Söz konusu hattın Siirt'in ulaşım altyapısını güçlendireceğini vurgulayan Uraloğlu, ekonomik, ticari ve turistik faaliyetlere de önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınmakta olan illeri arasında yer alan Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 128 iş yeri ile metal, gıda, makine hazır giyim sektörlerinde 85 sanayi tesisi bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, 2021 yılında ise Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisinin de Siirt'te kurulduğunu anımsattı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Demiryolu projesi ile hem sanayi ve tarım ürünleri iç ve batı bölgelere taşınacak hem de limanlara bağlantı sağlanacak. Demiryolu sayesinde karayolu ile yapılan taşımacılığı azaltarak daha ekonomik, emniyetli ve çevreci bir ulaşım alternatifi sunmayı hedefliyoruz.DİYARBAKIR-MARDİN DEMİRYOLU ETÜT VE PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORYolçatı-Diyarbakır-Kurtalan ve Diyarbakır-Mazıdağ hattını modernize ederek dizayn hızını saatte 160 kilometreye çıkaracaklarını belirten Uraloğlu, 'Diyarbakır-Mazıdağı arasındaki demiryolunun güneydeki Mardin'e bağlanması amacıyla Diyarbakır-Mardin Demiryolu etüt ve proje çalışmalarına devam ediyoruz.' diye konuştu.