Android kullananlar dikkat: Bu dolandırıcılık yöntemi ayda 2.5 milyon kullanıcıyı etkiliyor

Kaleidoscope adı verilen yeni bir Android reklam dolandırıcılığı, dünya genelinde milyonlarca Android kullanıcısını hedef alıyor ve sıradan uygulamaları siber suçlular için kâr getiren araçlara dönüştürüyor.IAS Threat Labs raporuna göre, bu dolandırıcılık her ay 2,5 milyondan fazla cihazı etkiliyor ve bu sayının yüzde 20'sini tek başına Hindistan oluşturuyor.Tehdit, resmi olmayan uygulama mağazaları ve sosyal medya ile mesajlaşma platformlarından gelen doğrudan indirme bağlantıları aracılığıyla Brezilya, Endonezya ve Filipinler gibi ülkelere de yayılmış durumda.Kullanıcılar, Google Play Store'dan indirdiklerini sandıkları meşru uygulamaların aslında kötü amaçlı kodlarla doldurulmuş kopyalarını resmi olmayan kaynaklardan indiriyor.Bu sahte uygulamalar, kullanıcılara atlanamayan reklamlar gösterirken, reklam verenler de farkında olmadan sahte gösterimler için ödeme yapmış oluyor.Google, Kaleidoscope tehdidine yanıt olarak işaretlenen uygulamaları platformundan kaldırdığını ve kullanıcıları bilinen versiyonlara karşı koruma sözü verdiğini açıkladı.Ancak, reklam satıcıları arasındaki standartların gevşekliği ve resmi olmayan Android pazar yerlerinin merkezi olmayan yapısı nedeniyle sorun devam ediyor ve Android'in uygulama ekosistemine olan güveni zedeliyor.