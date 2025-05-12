PKK’nın çözülmesi birlikteliğin zaferi! 'Anneler artık ağlamasın'

Diyarbakır Anneleri olarak hem PKK'ya direndiklerini hem de başlatılan terörsüz Türkiye'ye destek verdiklerini belirten annelerden Ayşegül Biçer, 'Biz evladını teröre kaptıran, yıllarca haber alamayan, ama asla vazgeçmeyen anneleriz.Bizim hikâyemiz; umutsuzluğa başkaldıran, PKK'nın karanlık düzenini annelik ışığıyla bozan bir millet hikâyesidir. Şunu artık gururla söylüyoruz; çözüm süreci başarıya ulaşmak üzeredir!Terör kaybetti. Evlatlar yuvalarına dönüyor. Anaların duası, devletin kararlı iradesiyle birleşti. Yıllardır özlemle beklenen barış, artık ete kemiğe büründü.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur liderliğiyle, bu ülkenin bir daha evlat acısıyla yanmaması için büyük adımlar atıldı. Bugün PKK'nın çözülmesi, örgütten kaçışların hızla artması, işte bu birlikteliğin zaferidir' ifadelerini kullandı.Anne Necibe Çiftçi ise, 'Annelerin eylemi, bölgede PKK'ya karşı başlatılan en büyük sivil eylem olarak tarihe geçti.Şimdiye kadar, çocuklarımızı dağdan kurtarmak için mücadele ettik. Bundan sonra ise bir barış olsun evlatlarımız dönsün diye sonuna kadar mücadele edeceğiz.Artık ne bir Türk annesi ne de bir Kürt annesi ağlamasın' dedi. 9 yıl önce dağa kaçırılan kızı için mücadele veren anne Fatma Akkuş ise, 'Terörüz Türkiye sürecinde artık sona gelindi. Dağda artık tek bir kişinin kalmasını istemiyoruz.PKK evlatlarımızı bıraksın, evlerine dönsünler. Ailelerin çocuklarına kavuşmasını heyecanla bekliyoruz' diye konuştu.