Başkan Erdoğan'dan Çin'e giden tren üzerinden algı yapan Özlem Gürses'e sert tepki!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni başladı. Erdoğan, video konferans üzerinden açıklamalarda bulundu.



Açıklamalarında gazeteci Özlem Gürses'in algı amaçlı paylaşımına da değinen Erdoğan,







'Belediye başkanlığımdan itibaren her anımı eser ve hizmete adamış biri olarak bu tür yapıları ülkeme kazandırdığım için her gün hamd ediyorum.



Kara, hava, demir ve deniz ulaştırmaları kalkınmaların başında gelir. Ülke içinde insanlar kolaylıkla bir yere ulaşamıyorsa orada refah olmaz. Mevcut demiryolu ağımızın neredeyse tamamını sıfırdan yeniledik. Metro ve tramvay hatları ekledik. Biz büyük ve güçlü Türkiye için ihtiyaç duyulan altyapıyı tamamladıkça uluslararası yatırımcılar için ülkemiz güçlü bir cazibe merkezi olmaktadır, asıl atılımı önümüzdeki dönemde bekliyoruz. Terör örgütünü kullanmaktan darbe girimlerine, yaptırımlara kadar ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar. Bizimle eşit şartlarda oturup konuşmaya, adil tekliflerde anlaşmaya çalışan herkese kapımız açıktır. Tehdit ile ayak oyunları ile ülkemizin önünü kesmeye çalışanlara sesleniyorum; Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Hiçbir çekişmenin, kavganın, polemiğin ülkeye faydası olmadığına inanıyoruz.



Bakanlığa sorsalar çok kolay öğrenecekleri konuyu, saldırı amaçlı kullancılar. Halkalı'dan kalkan trenimiz konum atarak 12 gün sonra Çin'e ulaştı. Bu kendini vatana ait hisseden, kendini bir parçası hisseden herkesin sevinçle karşılaması gereken bir olaydır. Böyle bir olay karşısında üzüntüsünü saklamak gereği bile duymayan zihniyetin bu ülke için faydası yoktur.



Adı millet, kendisi zillet olan, terör örgütleri ile iç içe geçen ittifaka bir kez daha söylüyorum; 2023 yılı Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacaktır.' dedi.



'HALKALI'DA DURUYOR TREN. ÇİN'E VAGON GİTMİYOR. YOLCULUK HALKALI'DA BİTMİŞ..'







Halk TV sunucusu Özlem Gürses; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin Çin'e gidemeyeceğini iddia etmiş ve şunları söylemişti:



'Çine ihracat treni göndermişiz biz. Böyle bir proje varmış meğerse. Çok güzel. Harika. Yapalım tabi. Kimsenin bir itirazı yok. Bu ihracat treninin kalkışı için bir tören yapılıyor. Ulaştırma Bakanı da var törende. Neyse ya akıl almaz bir şey. Tren yola çıkıyor. Tamam mı? Herkes arkasından uğurluyor. Alkışlar. Kıyamet. Basın mensupları, canlı yayınlar. Ondan sonra gidiyor Halkalı'ya ve duruyor tren. Çin'e vagon gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı'da bitmiş yani.. (Gülüyor)'

