USD (Alış - Satış) : 7,75 - 7,77 EURO (Alış - Satış) : 9,48 - 9,50

Ümit Özdağ'dan son dakika çıkışı: Ekrem İmamoğlu terbiyesizlik yaptı

İYİ Parti ve CHP'deki tartışmalar devam ederken Ümit Özdağ'dan flaş bir Ekrem İmamoğlu çıkışı geldi. İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, konuk olduğu programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İmamoğlu'nun kendisine büyük bir terbiyesizlik yaptığını ve buna rağmen kendisini desteklediğini söyleyen Özdağ, "Bu terbiyesizliği kamuoyu ile paylaşmayacağım" dedi.

Güncel / 18 Aralık 2020 Cuma 09:08
Ümit Özdağ'dan son dakika çıkışı: Ekrem İmamoğlu terbiyesizlik yaptı

Bir TV programına konuk olan İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. İhraç sürecinden, FETÖ'cü olmakla suçladığı Buğra Kavuncu'ya kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

'İMAMOĞLU BANA BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTI'

'Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Kavuncu ile ilgili sözlerini hatırlatan moderatör, Ümit Özdağ'a 'İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusunu yöneltti. Özdağ, 'Ekrem İmamoğlu'yu bana karşı yaptığı büyük bir terbiyesizliğe rağmen destekledim. Kendisi de seçim sürecini iyi yönetti. bunu kabul ediyorum' dedi ve şöyle devam etti;

'BİLGİSİ YOK, İŞİNE BAKSIN'

'Fakat Türkiye'nin güvenliği, devlet güvenliği, terör ile mücadele, istihbarat konularında bilgisi yoktur. Şu anda nöbetçi cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkıyor. Bence İstanbul Belediye Başkanlığı'na odaklansa ve kendi partisinin işleriyle uğraşsa daha başarılı olacak. İmamoğlu, İYİ Parti'ye katılmadan bir hafta önce Bahadır Erdem'i ziyaret ederek Nutuk hediye etmiş. Kendisine acilen tavsiye ediyorum; İYİ Parti'ye katılanlara Nutuk hediye edeceğine Canan Kaftancıoğlu'na hediye etsin' ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU ÖZDAĞ'IN FETÖ'CÜ DEDİĞİ KAVUNCU'YU SAVUNMUŞTU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü iddiasında bulunduğu İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: 'Benim gerçekten yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğum, tanımaktan da keyif aldığım, farklı siyasi partilerde olsak da gerçekten dünyaya ve ülkemize aynı pencereden büyük oranda bakabildiğim bir insanla tanışmış olmanın büyük keyfini yaşadım. Hatta İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e bana böyle bir siyasi yoldaş verdikleri için teşekkür bile ettim birkaç kez. Böyle iyi insanlar bazen iftiraya uğrarlar. Siyasette bu var. İnanın ben uğradığım iftira sayısını unuttum. Nelere benzetilmedim ki? Bunu dönem dönem kendi partimden insanlardan da yaşadım farklı zaman dilimlerinde. Onun için Buğra beye hiç üzülmemesini söyledim. Zaten 'Hiç üzülmedim, kendimi biliyorum' dedi.

ÖZDAĞ'A İFTİRACI DEMİŞTİ

Çok düzgün, karakterli bir siyaset yapma anlayışı olan bir dostumuz. Hukuki mücadelesini vereceği konusunda kararlılık gösteriyor. Allah herkesi iftiradan korusun'

Meral AkşenerMilletvekiliModeratör

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

Irkçılık Yapan Bizden Değildir!

Ümit ÖZDEMİR
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement