Eski CHP'li vekil Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada kendisine 'Aday ol o zaman' diye seslenen vekile, 'Aday olmayacağımı nereden biliyorsun?' diyerek çıkışmıştı.



Kılıçdaroğlu'nun yüksek tondan yaptığı bu çıkış sonrası herkes, 2023'teki seçimlerde 'CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak?' sorusunu sormaya başladı.



Kılıçdaroğlu, adaylığı ile ilgili sorulara net bir yanıt vermezken, dün katıldığı bir canlı yayında ise, 'Millet İttifakı liderleri olarak tek aday mı yoksa ayrı ayrı adaylar mı çıkaracağız, bunu konuşmamız gerek. Bir ittifak yapmışsanız, bu ittifakı dışlayıp bağımsız hareket ederseniz, yanlış yapmış olursunuz.' ifadelerini kullandı.



Ancak Kılıçdaroğlu'ndan önce, ona yakın isimlerden olan cHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır. Kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir aday' açıklaması ile meydan okumuştu.



Zira Millet İttifakı'nın küçük ortağı İYİ Parti de her seferinde adaylarının Meral Akşener olduğunu net bir dille vurguluyor. Öte yandan İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun zayıf aday olduğu görüşünü savunuyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Cumhur İttifakı tarafından istendiğini öne sürerek, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu kolay aday olarak düşündüğünüz için Cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyorsunuz.' dedi.



CHP, bu çıkışa ise bir tepki göstermeyerek sessizliğini korudu. Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'nin 'Adayımız belli' çıkışına rağmen, adaylık sorusuna ortağını gerekçe göstermesi çelişkiyi gözler önüne serdi. Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali ve İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu açıklamasına ilişkin çok özel açıklamalar yaptı. İşte Sevigen'in çarpıcı açıklamaları...



'O GÜN YANIMDAKİLERE SÖYLEDİM: KEMAL BEY HİÇBİR ŞEKİLDE ADAY OLAMAZ'



Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun 'Nereden biliyorsunuz aday olmayacağımı?' sözlerinin anlık bir yanıt olduğunu düşündüğünü belirterek şöyle konuştu:



Kemal Bey, o gün, 'Nereden biliyorsunuz aday olmayacağımı?' dediği anda yanımda olanlara söyledim, Kemal Bey'in aday olmayacağını. O karşıdan gelen lafa verdiği bir cevaptı. Kemal Bey, hiçbir şekilde aday olmaz.



'KORKUM ŞUDUR Kİ, CHP'Lİ ADAY DA ÇIKARAMAZ'



Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun aday olamayacağının kesin olduğunu söylerken, asıl korkusunun CHP'li bir aday çıkarılmaması olduğunu da söyledi. Sevigen şu ifadeleri kullandı:



Korkum şudur ki, CHP'li bir adayı da aday çıkarmaktan çekinir. İYİ Parti açık açık bizim adayımız Meral Akşener diyor. İttifakta büyük ortak biz değil miyiz? Biz büyük ortak olarak neden korkuyoruz? Yani bir ortak aday olacaksa bizim adayımız olmalı.



'CHP, CHP'Lİ BİR ADAY ÇIKARAMAZ İSE BİLSİNLER Kİ O GÜN CHP BİTMİŞTİR'



'İçimizde Akşener'den, Karamollaoğlu'ndan, Davutoğlu'ndan, Babacan'dan değerli yüzlerce insan var.' diyen Sevigen sözlerini şöyle sürdürdü:



Eğer bunlar aday gösterilecekse Allah aşkına bu CHP'lilere büyük haksızlık değil mi? Ama şunu bilsinler, bir Ekmelettin vakası daha olmaz. Hiçbir CHP'li gidip de bu adaylara bir daha oy vermez. CHP kendi içinden aday çıkarmazsa bilin ki, CHP o gün bitmiştir.



'CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE ADAY BÜYÜK PARTİDEN ÇIKAR, KENDİNE GÜVENEN PARTİDEN ÇIKAR'



CHP'nin kendi adayını belirlemesi gerektiğini savunan Sevigen, İttifakta da büyük ortak oldukları için ortak adayın bile kendilerinden olması gerektiğini belirtti. Sevigen şunları söyledi:



Meclis'teki adaylık lafı Kemal Bey'in ağzından anlık olarak çıktı. Ben hiç inanmadım, ta başından beri. Cumhurbaşkanlığı Sistemi geldiğinde bile bizim grupta 'Başbakan Kemal' diye bağırıyorlardı. Yahu sistem değişmiş, Başbakanlık kalmamış hala Başbakan Kemal diye bağırıyorlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde artık Cumhurbaşkanı adayı büyük partiden çıkar, kendine güvenen büyük partiden çıkar. CHP'li bir aday olmayacaksa kim olursa olsun.



'ÖBÜR TARAF BAĞIRIYOR, 'BENİM ADAYIM AKŞENER' DİYOR!'



Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun CHP'li aday vurgusu yapamamasına değinerek, İYİ Parti'nin kendi adaylarını açıklamasını hatırlattı. Sevigen şöyle konuştu:



Bizim içimizde İlhan Kesici gibi, Muharrem gibi Adana Belediye Başkanı, Mersin Belediye Başkanı daha ne babayiğitler çıkar.

Siz bunların önünü kapatacaksınız. 'Yok biz ittifakız, adayımız ortak olacak' diyor. Öbür taraf bağırıyor, 'benim adayım bu' diyor.



'İYİ PARTİ'DEN BİRİ ÇIKIYOR KILIÇDAROĞLU'NA 'ZAYIF ADAY' DİYOR, BİR CHP'Lİ DE 'SENİN NE HADDİNE' DİYEMİYOR'



İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'na 'zayıf aday' demesine tepki gösteren Sevigen, CHP'nin sessizliğine de ayrıca bir parantez açtı. Sevigen, 'İttifak bu kadar pamuk ipliğine bağlı ise yanmışız, vay halimize' dedi.



Sevigen sözlerini şöyle sürdürdü:



İYİ Parti'den biri çıkıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'zayıf aday' diyor. Biri de çıkıp İYİ Parti'ye neden cevap vermiyor. Senin haddine mi diyeceksin? Bir CHP'li çıkıp da diyor mu, 'Akşener zayıf aday diye...' Akşener'in İçişleri'nde neler yaptı bilmiyor muyuz? İttifak bu kadar pamuk ipliğine bağlı ise vay halimize...



'CHP'Yİ ATATÜRK'TEN KOPARTMAK İSTEYEN BİR ZİHNİYET VAR!'



'CHP'nin eski Genel Sekreteri olarak, hiçbir CHP'li Atatürkçü olmayan adaya oy vermez.' diyen Sevigen şu sözleri sarfetti:



Atatürk'e atatürk demeyen yönetici var. Yani Atatürk'ü CHP'den kopartmaya çalışan bir zihniyet var. Türkiye'deki ulusalcı, ezanına, Kur'an'ına, memleketine bayrağına, Atatürk'e sahip çıkan CHP'li ulusalcı kesimi nasıl yok ederiz diye bu Atatürk kavgası ile silmeye çalışıyorlar.



CHP'NİN ADAYI BELLİ Mİ?



CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'adayımız belli' açıklamasına değinen Sevigen şöyle konuştu:



CHP'li bir aday olmaz ise hiç kimse oy vermeyecektir, bence Gürsel Tekin orada doğru söylüyor. İsmin belli olduğunu zannetmiyorum.



Muharrem'i al getir götür sen, belediye başkanlarını sen etrafına bakan gibi diz. Eskiden herkesin bir ili vardı. Ecevit Zonguldak delegelerinin içine, ben İstanbul delegelerinin, Muharrem Yalova delegelerinin içine otururdu. Delegelerin içine oturmak için yarış ederdik. Halkın temsilcisi ile olmak isterdik. Şimdi genel başkanın yanındakiler tavuk, civciv gibi etrafını sarıyorlar.



'HER ŞEY İKTİDAR OLMAK MI! BİZİM DÖNEMİMİZDE BU SÖZLERİ HİÇBİR CHP'Lİ SİNDİREMEZDİ'



Sevigen son olarak yine Ağıralioğlu'nun sözlerini hatırlattı, CHP'deki kabuk değişimine atıfta bulundu ve tepki verilmemesine sert çıktı.



Sevigen, 'Kılıçdaroğlu atılan lafa ağzına geleni söyledi, Olay TV'de aday olmayacağını söyledi zaten. Burada vahim olan İYİ Parti'nin söylediği ayıp laf. Kılıçdaroğlu'nu çok eleştiririm ama zayıf aday lafına cevap verecek bir aday yok mu yahu! Bir babayiğit yok mu? İttifak devam etsin diye bunu bizim dönemimizde hiçbir CHP'li içine sindirmezdi. Her şey iktidar olmak mı ya! Çıkarsın meydanlara, anlatırsın derdini. Ama cevap verilmez mi...' dedi.