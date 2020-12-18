CHP'li Özgür Özel’den Başkan Erdoğan hakkında haddini aşan sözler! AK Parti'den yanıt gecikmedi

Skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Yazıklar olsun!" sözleriyle yine haddini aştı. Özel, "Bu diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip, geldiği gibi gönderecek." ifadesinde bulundu.



AK PARTİ'DEN JET YANIT

Özgür Özel'in hadsiz açıklamalarına AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'tan yanıt geldi. Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Diktatör var diyebiliyorsan diktatör yoktur. Çünkü diktatörün olduğu yerde diktatör diyebilen yoktur. Ama illa bir diktatör arıyorsan bakacağın yer partindir. Size kapıyı gösteren genel başkanındır. Ha o da diktatör değil; diktatörcük bozuntusudur!" ifadelerine yer verdi.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Özel'in çizgiyi aşan açıklamaları sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Twitter'da yorum yağmuru yapan vatandaşlar, "Partisinin teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüzlere sessiz kalan Özgür Özel iyice haddini aşarak Cumhurbaşkanımıza hakaret etti.

Yeter artık!" ifadelerini kullandı.