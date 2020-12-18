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ABD Başkan yardımcısı Pence hangi aşıyı seçti?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence canlı yayında koronavirüs aşısı oldu. Pence ile birlikte eşi Karen Pence ve ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams da canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısı yapıldı. Pence, "Aşıya karşı güven inşa etmek için bu sabah burada toplandık." ifadesini kullandı.

Dünya / 18 Aralık 2020 Cuma 18:12
ABD Başkan yardımcısı Pence hangi aşıyı seçti?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence canlı yayında koronavirüs aşısı oldu.

PFİZER VE BİONTECH'İN GELİŞTİRDİĞİ AŞI

Pence ile birlikte eşi Karen Pence ve ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams da canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısı yapıldı.

Pence eşi ve Adams yerel saatle sabah kameraların karşısına geçti.

Ülke halkını aşıya teşvik amacıyla aşı olduklarını belirten Pence çifti ve Adams, aşıya güvendiklerini ve salgının bu şekilde bitebileceğini söyledi.

"TÜNELİN SONUNDA IŞIK GÖRÜNÜYOR"

Pence, yaptığı konuşmada, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının da birkaç saat içinde ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmasının beklendiğinin altını çizerek, "Aşıya karşı güven inşa etmek için bu sabah burada toplandık." ifadesini kullandı.

Salgınla mücadelede aşının önemine işaret eden Pence, "Başkan Donald Trump'ın da dediği gibi, salgında önemli bir dönemeçteyiz. Tünelin sonunda ışık görünüyor." dedi.

Trump'ın ne zaman aşı olacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın da gelecek hafta kameralar önünde aşı olması bekleniyor.

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