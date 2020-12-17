Milyonlarca turistin akın ettiği koca şehirden herkes kaçıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan sahil şehirlerinden San Francisco, Silikon Vadisi'ne de ev sahipliği yapması nedeniyle dünya genelinde önemli bir şöhrete sahip.



Ancak Google, Microsoft, Tesla dahil pek çok popüler uygulamanın doğduğu bu teknoloji vadisi küçülmeye, insanları kaçırmaya başladı.



Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden HP ile Oracle, üslerini Teksas'a taşımaya karar verdi. Yeni merkez ise Austin olacak.



Bir dizi yüksek profilli teknoloji yatırımcısı ve yöneticisi de San Francisco’dan ayrılıyor. Geçen hafta Elon Musk bu yılın başlarında evlerini satmalarının ardından Teksas’a taşınacağını söyledi. Peki herkes neden kaçıyor?



Daha önce Redfin tarafından yapılan bir araştırmaya göre ABD'nin en çok kan kaybeden, daha doğru bir ifadeyle insan kaybeden şehri San Francisco oldu.



Yapılan bir araştırmada 500 kişi arasında yapılan ankete katılanların yarısı şehri terk etmek istediğini belirtiyor.



Bu kaçışta en büyük sebep yıllardır büyüyen bir sorun haline gelen yükselen ev fiyatları... Artık fiyatlar öyle çığrından çıktı ki yıllarını bu şehirde geçirenler bile burnundan solur hale geldi.



Pandemi sürecinde firmalar çalışanlarının evlerinden de işleri yürütebileceği kanaatine vardı. Bazı teknoloji firmaları Pandemi sona erdikten sonra bile çalışanlara kalıcı olarak evden çalışma seçeneği vereceğini söyledi.



Pandeminin bu etkisi de pahalılıktan şikayet eden şirketleri ve pek çok kişiyi şehirden kaçırmaya başladı.



Austin Ticaret Odası’ndan alınan verilere göre, Kasım ayı itibarıyla teknoloji ve diğer sektörlerdeki 39 şirket bu yıl Austin’e taşındı. Bu rakam bile işin ciddiyetini ortaya koyuyor.



Burası San Francisco'nun görünen yüzü... Dışarıdan bakanlar için huzur ve rahatlığın şehri... Ama bir de madalyonun diğer yüzü var!



İşte görkemli şehrin pek görünmeyen yüzü... Şehirde orta halli bir ev 1.5 milyon dolardan düşük bir fiyatla satılmıyor! Oysa şehrin biraz arkasına gittiğimizde, örneğin Sacramento bölgesine bu fiyatın katbekat düşük seviyelerinde ev alınabiliyor, kiralar da hayli uygun. Şehirde hemen her şey aşırı pahalı olduğundan yıllık geliri 300 bin doların altında olanların koca şehirde rahat bir nefes alması pek mümkün görünmüyor. Bu görkemli şehirde bulunan evlerin sadece yüzde 12'si uygun fiyatlarla kiralanıyor veya satılıyor.