İBB'nin büyük yalanı ortaya çıktı! Halk sağlığı ile oynadılar!

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB'ye boşta olan 66 bin servisin kullanılarak toplu taşımadaki yükün hafifletilmesi için teklif sunduklarını söyledi. İBB ise bu teklifin valilik tarafından reddedildiğini iddia etti. Tevfik Göksu ise valiliğe böyle bir teklifin götürülmediğini ifade etti.



Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi toplantısı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.



VALİLİK REDDETTİ YALANI!



Koronavirüs ile mücadelede toplu taşıma ile ilgili çalışmalar çok önem arz ettiğini söyleyen Mehmet Tevfik Göksu, “Bulaşın en fazla olduğu yer toplu taşımalar olarak gözüküyor. Bu bulaş hızını düşürmek için toplu taşımayı rahatlatmamız gerekiyor. Bu konuda İBB’ye bir teklifte bulunduk. Toplu taşıma araçları yetersiz kalıyorsa acilen takviye yapılmasını söyledik. Şu an okulların kapalı olması dolayısıyla boşta olan yaklaşık 66 bin servisin toplu taşıma aracı filosuna dahil edilmesini teklif ettik. Bu teklif kamuoyunda büyük bir karşılık buldu. CHP bunun altında ezilmişlik psikolojisinden çıkmak için CHP Grup Başkanvekili, “Biz bunu zaten düşünmüştük ama vali izin vermedi” dedi. Ben de bunun üzerine Sayın Valimizi arayarak böyle bir durumun yaşanıp yaşanmadığını sordum. Sayın valimiz ne böyle bir talep geldiğini ne bir yazışma olduğunu ne de valilik tarafından böyle bir ret kararı verilmediğini bizzat ifade ettiler. İBB’den beklentimiz bu teklifimizi ivedilikle hayata geçirmesi. İstanbullulara İBB olarak destek olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.