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Fatih Altaylı'nın tepki çeken sözleri sonrası flaş gelişme!

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı’nın sunucusu olduğu ‘Teke Tek’ isimli programda Suriyeli mültecilere yönelik sarf ettiği ırkçı söylemleri sonrası Uluslararası Mülteci Hakları Derneği savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı.

Güncel / 17 Aralık 2020 Perşembe 20:28
Fatih Altaylı'nın tepki çeken sözleri sonrası flaş gelişme!

Gazeteci Fatih Altaylı Habertürk ekranlarında yayınlanan "Teke Tek" adlı programda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Suriyeli mültecilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Altaylı: "Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz. Yakında bizi atacaklar buradan, öyle bir hal var. Son derece özgürler, hiçbir yükümlülükleri yok, hesap verme durumları yok, yasaklar onları bağlamıyor bizi bağlıyor" şeklinde konuştu. Ülkemizin son yıllarda terörle mücadelesindeki üstün başarısını da görmezden gelen Altaylı; "Açık söylemek gerekirse Türkiye'yi biz Suriye'ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar. Sokağa baktığımız zaman ortaya çıkan tablo bu" gibi skandal sözlere imza attı.

'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK ETTİ'

Altaylı'nın bu sözleri tepkiye neden olurken, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dernek yetkilileri tarafından sunulan şikayet dilekçesinde, Altaylı tarafından sarf edilen sözlerin gerçeği yansıtmadığı, ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacıları hedef haline getirerek halk arasında kin ve düşmanlığa sevk ettiği ileri sürüldü.


DERNEK, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sokağa çıkma kısıtlamasının iç işleri bakanlığı tarafından belirlendiğini geçici koruma sahiplerine böyle bir ayrıcalık tanınmadığı, yine sağlık Bakanlığı tarafından da hastanelerde yasal bir öncelik yahut ücretsiz hizmet sağlandığı durumunun bulunmadığı anlatılan dilekçede' ' geçici koruma düzenlemesine tabi kişilerin kamu düzenine aykırı davranmak gibi ayrıcalıkları olmadığı gibi aksi davranmaları halinde sınırdışı edilebilecekleri yönünde bir hizmet sağlanmaktadır bu durumda Fatih Altaylı'nın sözleri asılsız ve gerçekten uzaklıktadır. Cezalandırılması gerekir' ifadeleri yer aldı. Derneğin ihbar üzerine gazeteci Fatih altaylı hakkında soruşturma başlatıldı.

Fatih AltaylıSuriye

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