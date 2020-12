Ayrılık sonrası paylaştı! Yorumlara kapattı!

Hadise ayrılığının ardından Kaan Yıldırım Instagram'dan paylaştı, yorumları kapattı! Magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise - Kaan Yıldırım aşkı aynı şekilde sona erdi. Son dönemlerde ayrılık iddiasıyla sık sık gündeme gelen Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı. Ayrılık açıklaması Hadise'nin Instagram profilinden gelirken, Yıldırım da tepkisiz kalmadı.



Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana aşk yaşayan Hadise ve kaan Yıldırım ayrıldı. Ayrılık haberini açıklayan Hadise'nin ardından ortaya bir çok iddia atıldı. Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ilişkisi 10 ayda 3 kriz atlatmış, çift her defasında barışmıştı. Hadise yakın çevresine 35. yaş gününde evlilik teklifi aldığını ve kabul ettiğini de söylemişti.



Çift iddiaya göre Kaan Yıldırım'ın evinde kıskançlık yüzünden tartıştı. Evi terk eden şarkıcı dün sabah bir açıklama yaptı: 'Bu ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum.' Kaan Yıldırım'ın bir yakınına, 'Hâlâ çok aşığız. Bu sevgi öyle derin ki. Kolay kolay bitmez. Hadise fevri davrandı' dediği öğrenildi.



DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ



Kaan Yıldırım şubatta aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri 10 ayda 3 kriz atlatmış, çift her defasında barışmıştı. Hadise yakın çevresine 35. yaş gününde evlilik teklifi aldığını ve kabul ettiğini söylemişti.



BÖYLE YALANLAMIŞLARDI

3 hafta önce yine ayrıldıkları iddia edilmiş ama Instagram'dan aşk dolu bir fotoğraf paylaşıp dedikoduları yalanlanmışlardı. Ne var ki; sevgililer perşembe akşamı Kaan Yıldırım'ın evinde kıskançlık yüzünden tartıştı.



Hadise bir anda parladı. Yıldırım'ın alttan almaya çalışma çabaları sonuç vermedi. Pop yıldızı evi terk etti.Hadise dün sabah da ayrılığını belirten bir açıklama yaptı. 'İlişkiyi noktalandırmış bulunuyorum' sözüyle bu kararı kendisinin aldığının altını özellikle çizdi. Bu da Kaan Yıldırım'ın bozulmasına neden oldu.



'AŞK OLSA DA OLMUYOR'



Sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim...'demişti.



Hadise ile Kaan Yıldırım'ı barıştırmak için ilk devreye giren kişi tanışmalarını da sağlayan oyuncu Seda Güven.

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılık haberinin ardından gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Hadise'yle Kaan Yıldırım'ın ayrılığında sosyal medya fenomeni Reynmen'in olduğu konuşuluyor. İddialara haberine göre; Daha önce Reynmen'in 'Ela' şarkısında cesur kıyafetiyle dans eden Hadise, çok konuşulmuştu.



Hadise'nin uzun süre gündemde kalan o videosunu Reynmen'in çektiği iddiası kulislerde dolanıyordu. İkilinin birlikte Taksim'deki bir otelde kaldıkları da iddia edilmişti.Konuyla ilgili Reynmen ve Hadise sessizliğini korumuştu. Aradan aylar geçtikten sonra Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişki yaşamaya başlamış ve bu sırada Hadise'nin Reynmen'in şarkısında dans ettiği videoyu Instagram hesabından kaldırması dikkat çekmişti. Hadise'nin çok sayıda beğeni alan bu videoyu Kaan Yıldırım istemediği için kaldırdığı konusu gündeme gelmişti.



BENEK'İN TASMASINI DA YOLLADI



Yıldırım'ın, şarkıcının Instagram'dan duyurduğu ayrılık açıklamasına çok sinirlendiği öğrenildi. Bunun üzerine oyuncu 10 aydır birlikte olduğu sevgilisinin kendisine aldığı kazak, pantolon, ayakkabı ve saat gibi hediyeleri, şoförüyle gönderdiği ortaya çıktı Bununla da yetinmeyen Yıldırım'ın, şarkıcının köpeği Benek'e aldığı tasmayı bile geri verdiği konuşuluyor.



AYRILIK SONRASI GELEN PAYLAŞIM!



Yeni yaş gününe az bir süre kalan oyuncu Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası ilk paylaşımını yaptı. Paylaşımda, 'Bu doğum günümde, kanser hastaları için birlik olalım. Herkese sağlıkla dolu bir ömür dilerim' diyerek, Türk Kanser Derneği'ne bağış yapılmasını isteyen Kaan Yıldırım'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları yoruma kapatması dikkatlerden kaçmadı.