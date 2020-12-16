Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücrette flaş limit detayı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasına göre, avukatlık stajı, ücretsiz izin süreleri, kadın sigortalıların doğum sonrası çalışılmayan günleri, erkek sigortalıların ise askerlik süreleri borçlanılabilir. İşte son dakika haberinin detayları...



Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması yapılırken ödenecek primler asgari ücrete göre belirleniyor.



Bunun yanında kadınların çalışmadan yurtdışında geçirdikleri süreler, erkeklerin ise yurtdışındaki çalışma süreleri borçlanılabilir.



Borçlanma talep eden vatandaşlar borçlanacakları süreleri kendileri tespit edip, bu süreler için seçtikleri prim düzeyinden ödeme yaparak bu günleri emekliliklerine saydırabilirler.



BORÇLANMALARIN ALT LİMİTİ YÜKSELECEK

2021 yılında asgari ücrette ortaya çıkacak artışa bağlı olarak sigorta prim borçlanmalarının günlük alt limiti de yükselecek.



Milliyet'te yer alan habere göre, Asgari ücretteki artış oranında meydana gelen artışla, günlük borçlanma tutarları zamlanacak.



Askerlik, doğum, yurtdışı gibi borçlanmaları yapmak isteyenler bir an önce borçlanma işlemi için SGK Merkezlerine müracaat etmeliler. Ay sonuna kadar bu işlemi yapanlar kazançlı çıkarlar.



Örneğin; şu an için günlük 31.43 TL ile borçlanma yapma imkanı varken, 1 Ocak 2021 sonrasında bu rakam yükselecek ve borçlanma daha pahalı hale gelecek.



2021 yılında asgari ücret yüzde 15 oranında artarsa bir günlük borçlanma tutarı da 36.14 TL'ye yükselecek.



Yani 2020 yılı içinde 180 günlük askerlik süresi için borçlanma başvurusu yapan bir kişi toplam 5.658 TL ödeyecekken, 2021'de 180 gün için askerlik borçlanması başvurusu yapacak kişi asgari ücret yüzde 15 artarsa 6.505 TL borçlanma bedeli ödeyecek.



Asgari ücretteki artış oranı eğer daha da yüksek tespit edilirse bu fark daha da açılacak.



Asgari ücretteki artış yüksek prim düzeyinden borçlanma yapmak isteyenleri de etkiler, asgari ücret artış oranı kadar limitler yükselir.



Borçlanma kadın çalışanlar için prim günü artışı sağlarken erkekler için askerlik borçlanması hem yaştan düşüş sağlayabilir hem de prim artışı sağlar.

