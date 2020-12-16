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Çöpçüler Kralı hangi yıl nerede çekildi?

Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları merak edilen konular arasında yer alıyor. Sevilen Türk filmleri televizyon ekranlarında yeniden ekrana geliyor. Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği Çöpçüler Kralı bu akşam yeniden yayınlanacak. Peki, Çöpçüler Kralı ne zaman ve nerede çekildi? İşte film hakkında bilgiler

Televizyon / 16 Aralık 2020 Çarşamba 22:32
Çöpçüler Kralı hangi yıl nerede çekildi?

Çöpçüler Kralı izleyicileri film ile ilgili bilgileri araştırıyorlar. Çöpçüler Kralı filmin oyuncuları arasında Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda, İhsan Yüce, Erdal Özyağcılar, Türker Tekin gibi isimler bulunuyor. İşte 1977 yılında çekilen film hakkında merak edilenler

ÇÖPÇÜLER KRALI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

1977 yapımı olan filmin çekimleri Beyoğlu'nun Cihangir semtinde yapıldı.

ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI

Kemal Sunal - Apti Şakrak

Şener Şen - Zabıta Şakir

Ayşen Gruda - Hacer

İhsan Yüce - Hacer'in Babası

Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi

Türker Tekin - Kapıcı İsmail

İlyas Salman - Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen - Gazino Patronu

İhsan Bilsev - Patronun Adamı

Muadelet Tibet - Hanife Teyze

Salih Sarıkaya - Kahveci

Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi

Nermin Özses - Hacer'in Annesi

Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini

Selim Naşit - Bakkal

Şener ŞenKemal SunalErdal ÖzyağcılarAyşen Gruda

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