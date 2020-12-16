Çöpçüler Kralı hangi yıl nerede çekildi?

Çöpçüler Kralı izleyicileri film ile ilgili bilgileri araştırıyorlar. Çöpçüler Kralı filmin oyuncuları arasında Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda, İhsan Yüce, Erdal Özyağcılar, Türker Tekin gibi isimler bulunuyor. İşte 1977 yılında çekilen film hakkında merak edilenler



ÇÖPÇÜLER KRALI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?



1977 yapımı olan filmin çekimleri Beyoğlu'nun Cihangir semtinde yapıldı.



ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI



Kemal Sunal - Apti Şakrak



Şener Şen - Zabıta Şakir



Ayşen Gruda - Hacer



İhsan Yüce - Hacer'in Babası



Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi



Türker Tekin - Kapıcı İsmail



İlyas Salman - Kapıcı Şemsi



Nejat Gürçen - Gazino Patronu



İhsan Bilsev - Patronun Adamı



Muadelet Tibet - Hanife Teyze



Salih Sarıkaya - Kahveci



Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi



Nermin Özses - Hacer'in Annesi



Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini



Selim Naşit - Bakkal

