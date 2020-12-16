Çöpçüler Kralı hangi yıl nerede çekildi?

Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları merak edilen konular arasında yer alıyor. Sevilen Türk filmleri televizyon ekranlarında yeniden ekrana geliyor. Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği Çöpçüler Kralı bu akşam yeniden yayınlanacak. Peki, Çöpçüler Kralı ne zaman ve nerede çekildi? İşte film hakkında bilgiler
Çöpçüler Kralı izleyicileri film ile ilgili bilgileri araştırıyorlar. Çöpçüler Kralı filmin oyuncuları arasında Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda, İhsan Yüce, Erdal Özyağcılar, Türker Tekin gibi isimler bulunuyor. İşte 1977 yılında çekilen film hakkında merak edilenler
ÇÖPÇÜLER KRALI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
1977 yapımı olan filmin çekimleri Beyoğlu'nun Cihangir semtinde yapıldı.
ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI
Kemal Sunal - Apti Şakrak
Şener Şen - Zabıta Şakir
Ayşen Gruda - Hacer
İhsan Yüce - Hacer'in Babası
Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi
Türker Tekin - Kapıcı İsmail
İlyas Salman - Kapıcı Şemsi
Nejat Gürçen - Gazino Patronu
İhsan Bilsev - Patronun Adamı
Muadelet Tibet - Hanife Teyze
Salih Sarıkaya - Kahveci
Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi
Nermin Özses - Hacer'in Annesi
Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini
Selim Naşit - Bakkal