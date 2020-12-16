ABD'nin yaptırımlarının Türkiye ekonomisini etkilememesi Nevşin Mengü'yü rahatsız etti!

Türkiye hava sahasını korumak için ABD'den bir türlü hava savunma sistemi alamayınca Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almıştı. Milli savunma için büyük bir gereklilik olan hava savunma sistemlerinin Rusya'dan alınması ABD'yi rahatsız etmiş buna karşılık Türkiye'ye karşı Caatsa yaptırımlarının devreye sokmuştu.



MENGÜ BEKLEDİĞİ ETKİYİ GÖREMEYİNCE ŞAŞTI KALDI!



Yaptırımların güçlü Türkiye piyasasında hafif karşılanması muhalif isimleri şaşırttı. Her fırsatta adeta skandal açıklamalarda bulunan Gazeteci Nevşin Mengü'de o yaptırımların Türk ekonomisine etki etmemesine çok şaşırmış olacak ki bununla ilgili bir video paylaştı. Çektiği videoda 'Piyasa hafif buldu yaptırımları… Peki piyasa neden hiç tepki vermedi? Aslında hafif deyip geçmemek lazım.' gibi açıklamalarda bulunan Mengü'nün şaşkınlığı yüzünden okundu.