Türkiye ve Azerbaycan'dan stratejik adım: İmzalar atıldı!

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğal gaz hattı kuruluyor. Nahçıvan'a doğal gaz tedarik edecek projenin imzaları iki ülke enerji bakanları arasında atıldı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Mutabakat Zaptı imza töreninde yaptığı açıklamalar şu şekilde;



Kardeşliğimiz sayesinde yarınlara umutla bakıyoruz. Projenin hayata geçmesi için gayretle çalışacağız.



Türkiye-Nahçıvan hattı, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı'nın devamına inşa edilecek. Hattın Iğdır'dan başlayarak Nahçıvan Sederek'e kadar olan Türkiye bölümü 85 kilometre uzunluğa sahip olacak.



Rekor sürede tamamladığımız TANAP'ta 30 Haziran 2018'den bugüne kadar 8,1 milyar metreküp gaz aktı.



TAP'a ilk doğal gazı verdik. Bugüne kadar TAP'a dolum amaçlı 70 milyon metreküp doğal gaz aktı.



YENİ HAT IĞDIR-NAHÇİVAN ARASINDA KURULACAK



Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğal gaz boru hattı kuruluyor. Iğdır-Nahçıvan arasında kurulacak hat ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin doğal gaz ihtiyacı karşılanacak. Mutabakat zaptı ile Türkiye ile Azerbaycan devlet olarak bu alandaki işbirliğine her türlü desteği vermeyi taahüt edecek. Projenin hayata geçirilmesi için BOTAŞ ve SOCAR yetkili kılınacak. Projeyle, 500 bin nüfusa sahip Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin yıllık yarım milyar metreküp doğal gaz ihtiyacı karşılanmış olacak.



Bu projeyle, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP doğalgaz hatlarından sonra Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir hat kurulmuş olacak.



Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgal edilmesinin ardından Azerbaycan'dan Nahçıvan'a ulaşan doğal gaz boru hattı işlevsiz hale gelmişti. İşgalin ardından Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacı İran üzerinden sağlanıyordu.



Yeni hat ile hem Nahçıvan'ın ekonomisi yeniden canlandırılmış olacak, hem de bölgeye kesintisiz doğal gaz arzı sağlanacak.