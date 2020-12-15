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NATO çağrı yaptı: 'Çözüm yolları arayın!'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ABD'nin S-400 satın alması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamasından üzüntü duyduğunu belirterek, "Türkiye ve tüm NATO müttefiklerine 'çözüm yollarını arama' çağrısında bulunuyorum." açıklamasında bulundu.

Güncel / 15 Aralık 2020 Salı 19:48
NATO çağrı yaptı: 'Çözüm yolları arayın!'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapic ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı hakkındaki soruyu yanıtladı.

"NATO müttefiklerinin birbirlerine yaptırım uyguladığı bir durumda olduğumuz için üzüntü duyuyorum" diyen Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 sistemlerini satın almasıyla ilgili endişelerini daha önce dile getirdiğini söyledi.

Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Bu milli bir karardır. Ancak S-400 sistemi, NATO sistemleriyle uyumlu değildir. Bunlar NATO'nun hava ve füze savunma sistemiyle entegre edilemez. Buna yönelik endişemi ifade etmiştim. Aynı zamanda Türkiye ve tüm NATO müttefiklerine çözüm yollarını arama çağrısında bulunuyorum.

Daha önce Patriot ve SAMP-T gibi NATO sistemlerinin teslimatına yönelik görüşmeler olduğunu biliyoruz. Bu sistemler, hem Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirebilir hem de NATO ile uyumludur. Şu anda önemli olan Türkiye ve ittifak için zor olan bu duruma nasıl bir olumlu çözüm bulabileceğimize bakmaktır."

ABD'NİN TÜRKİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIM KARARI

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almış, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'i yaptırım listesine eklemişti.

Türkiye ise ABD'nin kararını kınamış, Dışişleri Bakanlığı da "Türkiye, bu konuda NATO'nun da katılacağı teknik bir çalışma grubu kurulmasını teklif ederek, meselenin siyasi ön yargılardan uzak bir şekilde, nesnel ve gerçekçi bir zeminde ele alınmasını defaatle önermiştir. Bu itibarla ABD'nin konuyu, iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek, tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır." açıklamasını yapmıştı.

İsmail Demir

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