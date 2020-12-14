Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Bu tacizden başka bir şey değil

Bakan Akar Yunanistan'ın Navtex'leri ile ilgili olarak, "Bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu, tacizden başka bir şey değil, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı." dedi. Akar ayrıca, ''Türkiye ile görüşmek yerine AB'den, başka kapılardan medet umuyor. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmeleri lazım.'' ifadelerini kullandı.