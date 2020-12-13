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Süleyman Soylu'nun HDP'lileri kudurtan 'Oh' deyişi sosyal medyada gündem oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meclis konuşması esnasında HDP'li vekillere dönerek ''Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor! Millete gidiyor!'' dediği anlar sosyal medyada binlerce kez beğeniyle izlendi. Soylu'nun 'oh' deyişi gündem oldu...

Güncel / 13 Aralık 2020 Pazar 15:17
Süleyman Soylu'nun HDP'lileri kudurtan 'Oh' deyişi sosyal medyada gündem oldu

TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ederken kürsüye İçişleri Bakanı SÜleyman Soylu geçti.

Bakan Soylu, PKK terörü ile mücadeleyi anlatırken, HDP'liler sıralara vurarak konuşmasını engellemeye çalıştı. Soylu, ''Bizim başımız ağrımaz onların sesini keseceğiz'' diye yanıt verdi.

Görevlendirme yapılan belediyelerden bahseden Soylu, yeni projelerle ilgili, 'Şimdi de Allah'a şükür beş yıldızlı otel yapıyoruz Hakkari'ye. Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor' dedi.

Süleyman Soylu'nun 'Oh' deyişi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Soylu'nun sözleri Twitter'da da birinci sıraya yükseldi...



Süleyman Soylu'nun, PKK'nın Meclis'teki temsilcisi konumunda olan HDP'li vekilleri kudurtan sözleri sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı.

İçişleri Bakanı'nın sözleriyle alakalı da birbirinden farklı binlerce paylaşım yapıldı...

















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