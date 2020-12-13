Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan CHP'li Murat Emir'in 'kit' iddialarına soğuk duş!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP'li Murat Emir'in devletin zarara uğradığını söylediği 'kit' iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın verdiği cevap sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı.

Bakan Koca'dan 'kit' iddialarına cevap

CHP'li Murat Emir'in kit iddialarına ilişkin elindeki belgelerle birlikte açıklamalarda bulunan Baka Koca, “Bu dönemde özellikle Dünya Sağlık Örgütü Türkiye için geliştirilen kit noktasında 20 tane DSÖ sitesinde kabul edilebilirliği olan kit söz konusu. Bunlardan bir tanesi de Türkiye’de. Kit konusunda biz bir kite 8.75 dolar vererek almaya başlamıştık.

Bu kiti yerlileştirmiş olduk. Biz yerlileştirdiğimizde 32 liraya aldık. Bir iki ay geçtiğinde yeni uygunluk alan firmalar oldu. Toplam 12 tane kit üretildiği dönem oldu. İhaleye çıktık. 6 firma ihaleye girdi. Kit 9.8 liraya düştü. ‘1.7 milyon kit fiyatını 9.8 liraya çekeceksiniz’ dedik” diye konuştu.

CHP'li Murat Emir ne demişti?

CHP’li Murat Emir, Sağlık Bakanlığı'na satılan test kitlerine ilişkin, “9 TL'lik kitin 9 dolara, yani o dönemki kurla yaklaşık 60 TL'den alındığını duyuyoruz. Bu iddia doğruysa devletin 100 milyon TL'ye yakın zararı olabilir” dedi.