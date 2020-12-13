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Melih Gökçek Beyaz TV'de çarpıcı açıklamalarda bulundu!

Eski Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Latif Şimşek'in sunduğu Gündem Özel programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Mansur Yavaş kadar algı yönetimi ile bu ülkede iş yapan ikinci bir siyasetçi yoktur' diyen Gökçek, belgelerle tüm soru işaretlerini yanıtladı.

Güncel / 13 Aralık 2020 Pazar 13:00
Melih Gökçek Beyaz TV'de çarpıcı açıklamalarda bulundu!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih GÖkçek, Beyaz TV'de yayınlanan Gündem Özel'e konuştu.

ANKAPARK'tan, halk ekmeğe kadar birçok konuya değinen Gökçek, Ankara'nın eski ve yeni yönetimini karşılaştırdı. Yeni yönetime bağlı basın mensuplarının yalan haber yaptığına dikkat çeken Gökçek, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın algı yönetimi ile iş yaptığını belirtti. Melik Gökçek, benim yönetim zamanıma dair ortaya attıkları her bilgiyi ispat etsinler ben siyaseti bırakırım diyerek Mansur Yavaş'a ve CHP'li belediyenin hizmet anlayışına dair pek çok detayı belgeleriyle ortaya koydu. 

Melih Gökçek'İn açıklamalarının bir kısmı...


Mansur YavaşGündem Özel

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