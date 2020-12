Yağmur duası nasıl yapılır?

Yağmur Duası Nedir ?

Peygamber Efendimiz (SAV)'in da bizzat uyguladığı yağmur duası (istiskâ), Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duadır. Yağmur duası yapılacağında,üç gün peş peşe cemaatle beraber yerleşim yerinin dışına çıkıp dua etmek müstehaptır. Duanın öncesinde küslerin barıştırılması, fakirlere sadaka verilmesi, herkesin tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231). Bu gibi davranışlarla Allahın rahmetinin tecelli etmesi niyaz edilir.



Nasıl Yapılır?

Müslümanlar dua ececekleri yere vardıklarında önce iki rek'at namaz kılarlar.Bu duada, ezan okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak “âmin” der (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 169) İmam namazdan sonra kalkar ve cemaata kariı bir konuşma yapar. Yağmur duasında namaz kılınmış ve hutbe okunmuşsa hutbeden sonra imam ayağa kalkar ve yönünü kıbleye çevirir. Cemaat, onun arkasında kıbleye karşı ve oturarak dururlar. İmam, Allah'a dua eder, cemaat'de ‘'amin'' der. Peygamberden öğrenilen yağmur duası için özel dualar vardır. Dua edilirken bunların okunması daha münasiptir. Namazdan sonra hutbe okunur. Hutbe bitince imam insanlara arkasını döner, hep beraber kıbleye yönelerek dua ve istiğfar ederek yağmur talep ederler (Kâsânî, Bedâi‘, I, 282-284).

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise, yağmur duasında bayram namazı gibi zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rekâtlık bir namaz ve hutbe vardır (Nevevî, el-Mecmû', V, 74; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 338-339; Cezîrî, el-Mezâhibü'l-erbe‘a, I, 325).



Yağmur Duası

Peygamberimizden bize ulaşan yağmur duası şudur : 'Allahümmel Eskına ğaysen muğisen henien merien ğadekan mücellilen seyhan âmmen tabekan. Allahümme! Eskıne'l ğayse ve la tec'alna mine'l kanitin. Allahümme! Inne bil biladi vel ibadi vel hakkı minel levai vaddanki mâlâ neşku illa ileyk. Allahümme! Enbit lena ezzer'a ve edirre lenaddar'a ve eskına min berekatis-sema ve enbit lena min berekatil arz. Allahümme! Inna nestağfirüke inneke künte ğaffaren fe erseles-semae aleyna midraran.'

Manası: 'Ya Rab! Bize bol yararlı, her tarafa akıp giden, her tarafı sulayan umumi bir yağmur ihsan et.

Ya Rab! Bizi yağmurla suvar. Bizi, ümitlerini kesmiş kimselerden eyleme. Kullarda, beldelerde ve yaradılmış şeylerde öyle darlık vardır ki senden başkasına arzedemeyiz.

Ya Rab! Bizim için ekinleri bitir, bizim için memeleri sütle doldur, bizi göğün bereketinden suvar, bize yeryüzünün bereketinden yetiştir.

'Ey Rabbimiz! Biz senden mağfiret isteriz. Şüphesiz sen çok mağfiret edicisin. Bize gökten bol bol yağmurlar yağdır.'