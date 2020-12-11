USD (Alış - Satış) : 7,85 - 7,86 EURO (Alış - Satış) : 9,49 - 9,51

Yağmur duası nasıl yapılır?

Yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur duası nedir ? Yağmur yağması için neler yapmak lazım...

Genel / 11 Aralık 2020 Cuma 11:42
Yağmur duası nasıl yapılır?

Yağmur Duası Nedir ?
Peygamber Efendimiz (SAV)'in da bizzat uyguladığı yağmur duası (istiskâ), Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duadır. Yağmur duası yapılacağında,üç gün peş peşe cemaatle beraber yerleşim yerinin dışına çıkıp dua etmek müstehaptır. Duanın öncesinde küslerin barıştırılması, fakirlere sadaka verilmesi, herkesin tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231). Bu gibi davranışlarla Allahın rahmetinin tecelli etmesi niyaz edilir.

Nasıl Yapılır?
 Müslümanlar dua ececekleri yere vardıklarında önce iki rek'at namaz kılarlar.Bu duada, ezan okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak “âmin” der (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 169) İmam namazdan sonra kalkar ve cemaata kariı bir konuşma yapar. Yağmur duasında namaz kılınmış ve hutbe okunmuşsa hutbeden sonra imam ayağa kalkar ve yönünü kıbleye çevirir. Cemaat, onun arkasında kıbleye karşı ve oturarak dururlar. İmam, Allah'a dua eder, cemaat'de ‘'amin'' der. Peygamberden öğrenilen yağmur duası için özel dualar vardır. Dua edilirken bunların okunması daha münasiptir. Namazdan sonra hutbe okunur. Hutbe bitince imam insanlara arkasını döner, hep beraber kıbleye yönelerek dua ve istiğfar ederek yağmur talep ederler (Kâsânî, Bedâi‘, I, 282-284).
Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise, yağmur duasında bayram namazı gibi zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rekâtlık bir namaz ve hutbe vardır (Nevevî, el-Mecmû', V, 74; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 338-339; Cezîrî, el-Mezâhibü'l-erbe‘a, I, 325).

Yağmur Duası
Peygamberimizden bize ulaşan yağmur duası şudur : 'Allahümmel Eskına ğaysen muğisen henien merien ğadekan mücellilen seyhan âmmen tabekan. Allahümme! Eskıne'l ğayse ve la tec'alna mine'l kanitin. Allahümme! Inne bil biladi vel ibadi vel hakkı minel levai vaddanki mâlâ neşku illa ileyk. Allahümme! Enbit lena ezzer'a ve edirre lenaddar'a ve eskına min berekatis-sema ve enbit lena min berekatil arz. Allahümme! Inna nestağfirüke inneke künte ğaffaren fe erseles-semae aleyna midraran.'
Manası: 'Ya Rab! Bize bol yararlı, her tarafa akıp giden, her tarafı sulayan umumi bir yağmur ihsan et.
Ya Rab! Bizi yağmurla suvar. Bizi, ümitlerini kesmiş kimselerden eyleme. Kullarda, beldelerde ve yaradılmış şeylerde öyle darlık vardır ki senden başkasına arzedemeyiz.
Ya Rab! Bizim için ekinleri bitir, bizim için memeleri sütle doldur, bizi göğün bereketinden suvar, bize yeryüzünün bereketinden yetiştir.
'Ey Rabbimiz! Biz senden mağfiret isteriz. Şüphesiz sen çok mağfiret edicisin. Bize gökten bol bol yağmurlar yağdır.'

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

KUR'AN ALLAH'IN SÖZÜMÜDÜR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı