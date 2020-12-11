Kadem'den CHP'deki taciz skandallarına tepki!

Özellikle CHP'de yaşanan taciz iddialarına yer verilen açıklamada CHP'li yönetici tarafından mağdur edilen kişiyle görüştükleri ve destek verdikleri belirtilerek şöyle devam edildi; 'İdeolojiden bağımsız her yerde karşımıza çıkabilen bu gibi vakaları ve tacizcileri tüm toplum olarak açıkça lanetlemeliyiz.'



Kendilerini taciz eden erkekleri sosyal medya üzerinden ifşa eden kadınlara yönelik olan yapılan eleştirilere de değinen KADEM, 'yaşadığı cinsel taciz ve tecavüzü ifşa eden kadınları suçlamak da o ağır travmanın altında ezilmiş kadınlara yaşatılan yeni bir sosyal travmadır.' diyerek suçlamalara karşı tepkisini gösterdi. 'Yapılması gereken, tacizciye değil tacize uğrayan kişiye sahip çıkmaktır. KADEM olarak bu noktada duruşumuz her zaman mağdurdan yana olacaktır.' açıklaması ile paylaşımını tamamlayan KADEM tacize uğrayan kadınların yanında olduğunu bir kez daha vurguladı.