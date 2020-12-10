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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'bıyık fantezisi' tepki çekti

Bolu’ya hizmet yapmak yerine skandal çıkışlarıyla gündemi meşgul eden CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kılık kıyafet genelgesindeki ‘bıyık’ talimatnamesi pes dedirtti. İşte CHP'li başkanın o skandal talimatı: Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudağı geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur. Alt uçlar dudak hizasında kesilir...

Güncel / 10 Aralık 2020 Perşembe 13:19
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'bıyık fantezisi' tepki çekti

Daha önce koronadan hayatını kaybeden yaşlılar için “Abartmaya gerek yok. Zaten bir ayakları çukurdaydı” diyen, mültecilerin aşevini kapatan, ‘Artık zapt edemiyorum. Şebeke suyuna şap katacağım' ifadeleriyle hemşerilerine hakaret eden Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, akıllara ziyan bir kılık-kıyafet talimatı gündemde.

Sakala yasak geldi
Özcan, 08.12.2020 tarihinde yayınladığı genelgede, “Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar aşırılığa kaçmayacak, sade bir kılık kıyafette olmaları, kıllık ve kıyafette birlik ve bütünlük içerisinde bulunmalarının sağlanması amaçlanmıştır” diyerek çalışanlarına sakalı yasaklayıp kravat takma zorunluluğu getirdi.

Akla ziyan bıyık tarifi
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; talimattaki asıl bomba ise ‘bıyık' maddesi oldu. Özcan talimatta akla ziyan bir bıyık tarifi yaptı.

Talimattı şu ifadeler kullanıldı: “Görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıya favori bırakılmaz. Saçlar kulağı kapamayacak şekilde uzatılabilir. Temiz, bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudağı geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur. Alt uçlar dudak hizasında kesilir.”

Uymayan yandı
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, kılık kıyafet yazısında kurallara uymayan personele idari ceza uygulanacağı tehdidinde bulunularak şunlar kaydetti: 'Konu ile ilgili olarak birim amirlerince gerekli tedbirlerin alınarak, personelin ikaz edilmesini, kılık ve kıyafetine özen göstermeyenler hakkında gerekli idari işlemin tesis edileceğinin bilinmesini, uygulanmada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesini önemle rica ederim.'

Tanju Özcan

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