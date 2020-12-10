Azerbaycan'da zafer günü! Caddeler Türk bayrakları ile donatıldı...

Azerbaycan, 44 gün süren operasyonlar ile 30 yıl sonra Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtardı. Azerbaycan'ın tarihi zaferi Bakü'de bugün askeri törenle kutlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onur konuğu olarak katılacağı tören Azerbaycanlılar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bakü'de tüm caddeler, binalar Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla donatıldı. SİHA'lar tanklar, F-16'lar ve Türk askerleri de tören için hazır!



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.



Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bırakan Erdoğan daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan, Bakü Şehitler Hıyabanı'nda şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Erdoğan'a bu ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşlik etti.



Başkan Erdoğan dün Bakü'ye hareket etmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve şunları söylemişti



"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Bakü'ye hareket edeceğiz. Şanlı Azerbaycan Ordusu Ermenistan'ın başlattığı saldırıların ardından işgal altındaki Karabağ'da topraklarını kurtarmak üzere başarılı bir mücadele verdi.



Cumhurbaşkanı Aliyev'in dirayetli liderliği ve Azerbaycan Ordusu'nun kahramanlığı bu başarının kazanılmasında etkendir. Ermenilerin sivilleri hedef alan kalleş saldırılarına rahmen Azerbaycan haklı mücadelesine gölge düşürmemiştir.



BUGÜN YILDIZ VE HİLAL KARABAĞ SEMALARINDA GURURLA DALGALANIYOR.



44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. 30 yıllık adaletsizliğe son verilmesinin sevinci yaşanıyor. Biz de ilk günden itibaren Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı mücadelesine elimizdeki tüm imkanlarla destek verdik.



AZERBAYCAN HALKININ SEVİNCİNE ORTAK OLACAĞIZ



Milletimizi tek parti CHP'sinin 1944 yılında ülkemize yaşattığı utançtan da kurtarmış olduk. Yarın Bakü'de düzenlenecek zafer törenlerine iştirak ederek Azerbaycan halkının sevincine ortak olacağız. Azerbaycan'ın kazandığı zafer işbirliğimizin daha da ilerletilmesine zemin hazırlamıştır. Yeniden imar konusunda da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Salgınla ortak mücadele çalışmalarını da gözden geçireceğiz."



AZERBAYCANLILAR SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR



Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla başkent Bakü'de düzenlenecek askeri geçit törenini sabırsızlıkla bekliyor. Ermenistan'ın işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek tören için Bakü adeta süslendi.



CADDELER BAYRAKLARLA SÜSLENDİ



Tüm caddeler, binalar Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla donatıldı. Askeri birliklerin ve araçların geçeceği yollar hazırlandı, tören alanına gelecek misafirler için platformlar kuruldu. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek tören için provalar yapıldı



Savaşta kahramanlık gösteren askerlerden 3 bininin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipman da yer alacak.



Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'lar da törende sergilenecek. Törende, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek.



Alanın üzerinden geçecek savaş uçakları, havada duman izi ile Azerbaycan bayrağının renklerini çizecek, helikopterlerden ise Türk ve Azerbaycan bayrakları açılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törene onur konuğu olarak katılacak.



Törende, Azerbaycan askerlerinin yanı sıra bordo bereli Mehmetçik de yer alacak.



"TÜRKLER, GERÇEK KARDEŞLERİMİZ OLDUKLARINI GÖSTERDİ"



Başkentin ünlü Azadlık Meydanı'nda gerçekleştirilecek tören için yapılan son provaları, vatandaşlar da izledi.



Provayı izleyenlerden Fidan Kurbanova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusuna ait tank ve zırhlı araçları gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.



ONLARLA GURUR DUYUYORUZ



Ermenistan ordusunu mağlup eden Azerbaycan askerleriyle gurur duyduğunu belirten Kurbanova, "Allah askerlerimizi korusun. İyi ki varlar. Yarın kardeş ülkemiz Türk askerleri de burada olacak. Onlarla gurur duyuyoruz. Yarın, onları büyük gururla izlemek için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.



Mehriban Halilova da "Şehitlerimizin önünde eğiliyorum. Bu sevinci bize yaşattığı için Cumhurbaşkanımızı alkışlıyorum. Yarın Erdoğan da gelecek. Hoş gelip sefalar getiriyor. Onun da başımızın üstünde yeri var. Araçları görüp çok sevindim. Ermenistan ordusuna bunu yaşattığımız için çok mutluyuz. Aslında 1992'de bize yaşattıkları zulmün yanında bu aslında hiçbir şey." diye konuştu.

